Почалися виселення. У Чехії для українських біженців готують наметові містечка

Програма підтримки українських біженців у Чехії змінилася з 1 липня – безплатне розміщення обмежили 5 місяцями. Десятки людей вже виселили із наданих помешкань.

У неурядових організаціях припускають погіршення ситуації у серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Ситуацію із розміщенням українських біженців обговорили в робочій групі, яка займається адаптацією та інтеграцією новоприбулих під керівництвом уповноваженої з прав людини Клари Шимачкової Лауренчикової.

"Незважаючи на зміни до пакету законів Lex Ukrajina V, які набули чинності на початку липня, ситуація з наданням допомоги та розміщенням біженців залишається стабільною", – зазначили у Міністерстві праці та соціальних справ (MPSV).

За офіційними даними, у червні у закладах термінового розміщення (готелі, гуртожитки, хостели) проживали 70 тисяч українців. З них 30 тисяч людей не входили до категорії вразливих, яким держава і надалі оплачує житло. Ще 31,5 тисяч біженців проживали у 12 тисячах квартир, за які платила держава (солідарний внесок). У новому реєстрі квартир, які приймають біженців, було зареєстровано 8,2 тисяч квартир на 13 тисяч осіб.

У Мінпраці не повідомили, скільком біженцям з початку липня держава припинила сплачувати за екстрене житло та скільки людей втратили житло в солідарних домогосподарствах.

Фото: Розміщення українських біженців (gettyimages.com)

Про випадки виселення біженців розповіла Клара Боумова з Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами в Чеській Республіці:

"У нас є інформація з місць. Ми боялися складніших наслідків. Наростання поки відбувається поступово. Ми чуємо про десятки людей, а не про сотні. Про тих, хто втратив житло, подбали завдяки доброзичливості деяких закладів житлового розміщення та адміністрації країв".

Через проблеми із житлом деякі люди вимушено повертаються в Україну, навіть на прифронтову територію, зазначила експерт.

Організації, які допомагають біженцям, застерігають від погіршення ситуації з житлом у Чехії у серпні. Про всяк випадок у регіонах готуються – будують наметові містечка, наприклад, у Плзені. Поки що в них живуть одиниці біженців.

Нагадаємо, ми писали, куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло.

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