Плавучие дома в больших городах. Почему в Амстердаме так популярны новые кварталы на воде

Необычные для Европы дома на воде разрастаются в целые кварталы в Нидерландах. Так местные жители справляются с усиливающимися наводнениями из-за изменений климата и с нехваткой жилья в стране, пишет BBC.

Такие плавучие сообщества вдохновляют голландцев на более амбициозные проекты в странах, которые также подвержены наводнениям - от Французской Полинезии до Мальдивских островов.

В чем особенность плавучих кварталов в Нидерландах и чем они удивят туристов – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Странно, что строительство на воде не является приоритетом во всем мире"

В октябре 2021 года во время сильного шторма жители плавучего поселка Шуншип в Амстердаме не сомневались, что его смогут пережить. Они привязали свои велосипеды и скамейки, проверили соседей, чтобы убедиться, что у всех достаточно еды и воды, и присели на корточки, пока их район качался по своим стальным сваям, поднимаясь вместе с водой и опускаясь в исходное положение после окончания дождя.

Фото: Все больше жителей городов в Нидерландах перебираются жить на воду (gettyimages.com)

"В шторм мы чувствуем себя в большей безопасности, потому что плывем. Я думаю, что это немного странно, что строительство на воде не является приоритетом во всем мире", - рассказала Сити Боэлен, голландский телепродюсер, которая переехала в Шуншип два года назад.

Когда уровень воды в море поднимается, а штормы поднимают волны, плавучие кварталы предлагают защиту от наводнений, что позволяет прибрежным общинам лучше противостоять изменению климата.

Однако плавучие дома создают множество проблем. Сильный ветер и дождь или даже прохождение больших круизных лайнеров могут раскачивать здания. Сити Боэлен говорит, что когда она впервые въехала, штормовая погода заставила ее дважды подумать, прежде чем рискнуть подняться на кухню на третьем этаже, где она больше всего чувствовала качание.

В густонаселенных Нидерландах спрос на такие дома растет

Поскольку все больше людей хотят начать строиться на воде, чиновники работают над обновлением законов о зонировании, чтобы упростить строительство плавучих домов.

"Муниципалитет хочет расширить концепцию плавучести, потому что это многофункциональное использование пространства для жилья, а также потому, что устойчивое развитие - это путь вперед", - заявил член городского совета Амстердама говорит Ниенке ван Ренсен.

Плавучие поселения в Нидерландах появились в последнее десятилетие как часть концепции крупномасштабных проектов в стране.

Фото: Плавучие дома поднимаются вместе с уровнем воды (facebook.com/trinidadcementlimited)

Такая идея строительства захватывает также Великобританию, Францию и Норвегию, Французскую Полинезию и Мальдивы, где повышение уровня воды в Индийском океане в настоящее время представляет угрозу исчезновения. Есть даже предложение о плавучих островах в Балтийском море, на которых будут строиться небольшие города.

Как сконструированы плавучие дома будущего

Плавучий дом можно построить на любой береговой линии - он способен справиться с повышением уровня моря или наводнениями после дождей, оставаясь на поверхности воды.

В отличие от домов, которые можно легко отшвартовывать и перемещать, плавучие дома прикрепляются к берегу, часто опираясь на стальные опоры, и обычно подключаются к местной канализационной системе и электросети.

Конструкции похожи на дома, построенные на суше, но вместо подвала у них бетонный корпус, выступающий в роли противовеса, что позволяет им оставаться устойчивыми в воде.

В Нидерландах это часто сборные трехэтажные таунхаусы квадратной формы, построенные за пределами суши из обычных материалов, таких как древесина, сталь и стекло. Для городов, столкнувшихся с усиливающимися наводнениями и нехваткой земли под жилье, плавучие дома являются одним из возможных вариантов расширения городского фонда жилья в эпоху изменения климата.

Фото: Дома подключают к канализации и электросети (facebook.com/Pupper-lite-dec)

Коэн Олтуис, который в 2003 году основал Waterstudio, голландскую архитектурную фирму, специализирующуюся исключительно на плавучих домах, говорит, что относительно "нетехнологичный" характер плавучих домов является их самым большим преимуществом.

Дома, которые он проектирует, стабилизированы столбами, врытыми в землю примерно на 65 м и снабженными амортизирующими материалами, чтобы уменьшить ощущение движения от волн. Дома поднимаются, когда вода поднимается, и опускаются, когда вода отступает.

Несмотря на кажущуюся простоту, Олтуис утверждает, что у них есть потенциал для преобразования городов. Он спроектировал 300 плавучих домов, офисов, школ и медицинских центров.

В Нидерландах большая часть домов построена на осушенных землях, треть из которых остается ниже уровня моря. В Амстердаме на каналах зарегистрировано почти 3000 традиционных плавучих домов в ранее заброшенных районах, куда переехали жить сотни людей.

Плавучая ферма и "социализм" по-голландски

Квартал Schoonschip состоит из 30 домов (половина из которых дуплексы) на канале в бывшей производственной зоне. Район находится в нескольких минутах езды на пароме от центра Амстердама, где работают многие жители.

Фото: Жители кварталов на воде создают тесные сообщества (facebook.com/Keir McNamara)

Члены сообщества делятся почти всем, включая велосипеды, автомобили и продукты, купленные у местных фермеров. В каждом здании работает собственный тепловой насос, а примерно треть его крыши отведена под зелень и солнечные панели. Жители продают излишки электроэнергии друг другу и в национальную сеть.

"Жить на воде для нас нормально, и в этом суть" - рассказала Марьян де Блок, директор Dutch TV, которая инициировала проект в 2009 году, организовав коллектив архитекторов, юристов, инженеров и жителей, которые работали над проектом вне суши.

В Роттердаме, который находится на 90% ниже уровня моря и имеет крупнейший порт Европы, находится самое большое в мире плавучее офисное здание, а также плавучая ферма, где роботы доят коров, снабжая молочными продуктами местные продуктовые магазины.

С момента запуска в 2010 году плавучего павильона, места для встреч и мероприятий на солнечной энергии в гавани Роттердама, город наращивает усилия по внедрению таких проектов, назвав плавучие здания одним из "столпов" своей стратегии защиты от изменения климата и адаптации.

"За последние 15 лет мы заново изобрели себя как город на дельте. Вместо того, чтобы рассматривать воду как врага, мы видим в ней возможность", - отметил Арно Моленаар, главный специалист по устойчивости города Роттердам.

Фото: На воде строят также школы, офисы и фермы (yankodesign.com)

Международные проекты, где планируют строить плавучие дома: от Мальдив до Прибалтики

Голландские фирмы, специализирующиеся на плавучих зданиях, были завалены запросами от зарубежных застройщиков на более амбициозные проекты.

Голландская технологическая компания Blue21, специализирующаяся на плавучих зданиях, в настоящее время работает над предлагаемой серией плавучих островов в Балтийском море. Проект может вместить 50 000 человек и соединиться с подводным железнодорожным туннелем стоимостью 15 млрд евро, который свяжет Хельсинки в Финляндии и Таллин в Эстонии.

Waterstudio будет наблюдать за строительством этой зимой плавучего жилого комплекса недалеко от столицы Мале на Мальдивах, где 80% территории страны находится на высоте менее 1 метра над уровнем моря. Он состоит из простого и доступного жилья на 20 000 человек. Под корпусами будут искусственные рифы для поддержки морской жизни. Здания будут качать холодную морскую воду из глубины, чтобы помочь системам кондиционирования воздуха.

"Больше не существует идеи, что плавучий дом строит сумасшедший волшебник. Теперь мы создаем голубые города, рассматривая воду как инструмент", - говорит Олтуис.

По словам, Рутгера де Граафа, соучредителя и директора Blue21, плавучие сооружения могли бы спасти жизни и остановить ущерб на миллиарды долларов прошлым летом, когда в Германии и Бельгии произошли смертельные наводнения, в результате которых погибло не менее 222 человек.

"Во второй половине века сотни миллионов людей будут перемещены из-за подъема уровня моря. Но альтернатива - оставаться рядом с прибрежными городами и исследовать возможность выхода на воду. Нужно уже сейчас начинать увеличивать масштабы плавучих проектов", - говорит он.

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