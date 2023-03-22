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На півроку. Ще дві країни ЄС продовжили тимчасовий захист українцям

Фото: Українські біженці у Греції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греція продовжуватиме надавати тимчасовий захист українцям ще 6 місяців. Влада країни вирішила продовжити цей статус із 4 березня до 4 вересня 2023 року.

Таке саме рішення ухвалили і в Португалії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Нове рішення уряду передбачає продовження статусу тимчасового захисту для переміщених осіб із України у Греції. Усі відповідні дозволи на проживання продовжені ще на шість місяців, з 4 березня по 4 вересня.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Греція видала 21 964 дозволи на тимчасовий захист у 2022 році. З них 69% (15059) були видані жінкам і 31% (6905) – чоловікам. 70,4% посвідки на проживання видали дорослим, 29,6% –неповнолітнім.

За даними Міністерства міграції та притулку, серед українських біженців були такі вікові групи:

  • 24% – неповнолітні віком до 13 років;
  • 5,6% – неповнолітні віком 14–17 років;
  • 24,2% – дорослі віком від 18 до 34 років;
  • 37,2% – дорослі віком від 35 до 64 років;
  • 9% – дорослі віком від 65 років.

Фото: Мітинг украинців у Афінах (gettyimages.com)

Також на півроку продовжили тимчасовий захист для українських біженців у Португалії. Рішення набуло чинності 13 березня.

У зв'язку з цим Комісія ЄС повідомила, що з початку війни в Україні Португалія надала тимчасовий захист 58 414 переселенцям з України, з них 34 099 жінок, 24 315 чоловіків, а неповнолітні становлять 25%.

Найбільше дозволів на проживання видали у муніципалітетах Лісабон, Кашкайш, Порту, Сінтра та Албуфейра.

Нагадаємо, ми писали, які країни урізають підтримку українським біженцям.

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