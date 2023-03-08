Після тимчасового захисту. Швейцарія дозволила молодим українцям залишатися для навчання

Швейцарія дозволила українцям віком 15-20 років залишатися в країні після закінчення терміну тимчасового захисту. Йдеться про закінчення навчання та стажування.

Це означає, що після війни молоді біженці зможуть здобути повну освіту та професійні навички у Швейцарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

В даний час близько 5000 українських біженців 15-20 років отримали захист S у Швейцарії. У Швейцарському секретаріаті з міграції (SEM) вважають, що країна забезпечить їхню безпеку, якщо дозволить їм завершити своє навчання після закінчення терміну цього статусу.

Рішення дозволити молодим українським біженцям залишатися у Швейцарії для завершення навчання навіть у разі анулювання статусу захисту S ухвалила голова Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет Бауме-Шнайдер.

Так молоді біженці зможуть здобути навички, які можна використовувати для відновлення України після їхнього повернення на батьківщину.

"Зараз у Швейцарії перебуває близько 5000 осіб віком від 15 до 20 років з України. Вони повинні мати змогу здобути гарну освіту – у тому числі з метою повернення в Україну", – йдеться у заяві SEM.

Набір стажистів, які розпочнуть своє навчання влітку 2023 року, вже триває. Заявки розглядатимуться в індивідуальному порядку.

Фото: Набір стажистів уже розпочався (gettyimages.com)

Рішення про те, чи зможуть сім'ї цих молодих українських біженців залишатися на території Швейцарії до завершення стажування, буде прийнято пізніше.

"Те саме стосується вимог щодо повернення всіх інших переміщених осіб з України у разі відкликання статусу захисту S", – додали в міграційній службі.

За останніми даними, близько 300 молодих людей з України відвідують курси мов у Швейцарії. Крім того, близько 1700 молодих українців відвідують проміжну програму підготовки до навчання.

Біженці з України зі статусом S отримують тимчасовий дозвіл на проживання на рік. Він може продовжуватись, поки йде війна. Одержувачі мають право на медичне обслуговування, проживання та інші соціальні пільги.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині вирішують долю 38 тисяч біженців з України.

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