Після подорожі додому. Як біженцям повернутися до країни тимчасового захисту

Із початком зими українці все частіше обговорюють у соцмережах, як повернутися з України до країни, де раніше був отриманий тимчасовий захист.

З якими складнощами стикаються біженці на практиці, TRAVEL РБК-Україна розповіли в команді волонтерів "Rubikus", яка допомогла знайти притулок у різних країнах Європи понад 20000 осіб.

Офіційно: українці мають право на тимчасовий захист повторно

На офіційному сайті Європейського Союзу сказано, що українці, які планують повернутись додому і згодом вирішать повернутися до ЄС до закінчення надзвичайної ситуації, знову матимуть право на тимчасовий захист. З'їздити додому ненадовго можна без втрати статусу.

"Якщо вам необхідно ненадовго повернутися в Україну, наприклад, для відвідування сім'ї, для збору документів або для порятунку членів сім'ї, ви не втрачаєте статусу тимчасового захисту. Будь-який короткий візит до України не повинен розглядатися країнами ЄС як рішення про добровільне повернення до закінчення тимчасового захисту.

Це означає, що коротка поїздка назад до України не повинна призводити до анулювання посвідки на проживання та втрати прав, закріплених за статусом", - йдеться у поясненні на сайті.

Проте, не в усіх країнах на практиці дотримуються цього принципу, адже, окрім Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців, там керуються ще національним законодавством.

Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)

За час роботи у команди "Rubikus" накопичилося чимало інформації про те, як приймають українців у різних країнах, якою вони діляться на сайті varenik.help.

"Всі експерти сходяться на тому, що офіційна директива – пускати. При цьому на місцях може дуже по-різному все розгортатися", – зазначають наші співрозмовники.

До Німеччини можна повернутися, якщо їхали з тимчасової причини

На запитання, чи можна військовим біженцям, які отримали посвідку на проживання Aufenthaltstitel (дозвіл на тимчасове перебування), виїхати в Україну, щоб забрати майно або відвідати когось, на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців відповідають так:

"Якщо в Німеччині вже є підстави для отримання Aufenthaltstitel для тимчасового захисту в країні, то вам дозволено подорож до країни походження. Маючи дійсний закордонний паспорт протягом терміну дії дозволу на тимчасове перебування ви можете в будь-який час знову в'їхати до Німеччини".

Однак українців попереджають: тимчасове посвідчення легального перебування в країні Fiktionsbescheinigung (про подання на Aufenthaltstitel) не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні та не замінює посвідки на проживання. Отже, не допускається повторний в'їзд після виїзду за кордон.

Фото: Українці у Берліні (gettyimages.com)

За даними волонтерів команди "Rubikus", часто прикордонники не пускають українців після поїздки додому.

"Хоча на словах обіцяли, що всі мають право з'їздити до України та повернутися до Німеччини, а насправді багатьох не пустили. Хоча на законодавчому рівні цього не прописано, прикордонники запитують довідку, яку видають за постійної посвідки на проживання", – розповідають у "Рубікус".

Волонтери припускають, що українці їхали з Німеччини з формулюванням "повертаюся додому", а не "тимчасово з особистих причин", тому не отримали відповідного документа. Докладніше про довідку (сертифікат) про незакінчення терміну дії постійного посвідки на проживання для тих, хто планує перебування за кордоном більше шести місяців, можна прочитати на сайті.

"Можна виїжджати/в'їжджати, якщо є посвідка на проживання та закордонний паспорт. Виїзд має бути тимчасовим (організаційні питання, відвідати родичів). Одна з наших підопічних поверталася через 6-7 тижнів без проблем", – ділиться один із волонтерів.

В'їзд до Польщі має бути з території України

У Польщі біженці втрачають статус тимчасового захисту, якщо виїжджають із країни на термін понад 30 днів за один раз. Однак після довгої відсутності його можна відновити – за умови, що людина в'їжджає через воєнні дії.

Положення передбачають можливість повторного подання PESEL UKR (ust.17f, art.4 Specustawy), проте є низка умов, пояснюють у Rubikus. Наприклад:

в'їзд на територію Польщі має бути здійснений із території України. Хоча в законі не зазначено "безпосередньо з України", отже, можливий в'їзд через треті країни, але можуть перевірити, що людина справді виїжджала в Україну під час відсутності у Польщі.

повернення до Польщі у зв'язку із веденням бойових дій на території України. На даний момент пункт формальний, оскільки перевірки щодо конкретних регіонів технічно неможливі;

запис про перетин кордону має бути оформлений документально або зареєстрований у реєстрі громадян України, які прибувають на територію Польщі з території України у зв'язку з бойовими діями, який веде Начальник прикордонної служби.

Фото: У Польщі можна відновити статус тимчасового захисту (gettyimages.com)

Із Норвегії можна їхати на половину терміну захисту

За межами Норвегії можна перебувати протягом половини терміну дії захисту (наприклад, півроку), але про виїзд потрібно повідомити.

Після одержання колективного захисту в Норвегії можна повернутися додому в Україну незалежно від того, настав там мир чи ні. Для поїздки має бути дійсний закордонний паспорт або інший документ для поїздки за кордон, включаючи дозвіл на проживання.

Якщо знаходитися за межами Норвегії довше половини терміну тимчасового захисту, дозвіл на проживання втрачається. Щоб його продовжити, потрібно перебувати у країні.

Нідерланди: виїзд не повинен перевищувати 28 днів

Статус тимчасового захисту в Нідерландах дає право їхати хоч на будь-який термін в іншу країну, а потім повернутися до Нідерландів і знову скористатися правом на тимчасовий захист, наголошується у Telegram-каналі юриста Вікторії Корєтник.

Якщо в паспорті вже є наклейка, можна повернутися в Нідерланди до кінця терміну дії наклейки. У такому разі не потрібно проходити реєстрацію заново.

Проте з 1 грудня 2022 року набули чинності правила, за якими тимчасовий виїзд може тривати максимум 28 днів. Після цього муніципалітет може припинити прийом, допомогу та інші види допомоги.

За інформацією волонтерів Rubikus, пропуск українців до Латвії після виїзду в Україну залежить від прикордонників – іноді доводиться чекати наступної зміни.

Ось до Фінляндії українці після візитів додому в'їжджають без проблем.

Нагадаємо, ми писали, як продовжити та відновити тимчасовий захист у Чехії.