Пільга до квітня. Як скористатися безкоштовним проїздом для українців в Будапешті

Українці зможуть їздити в громадському транспорті Будапешта безкоштовно до 31 березня. Замість оплати в автобусах угорської столиці треба буде показати український документ.

Які правила діятимуть для наших громадян у транспорті, TRAVEL РБК-Україна розповідає посиланням на Будапештський транспортний центр.

Безкоштовний проїзд у Будапешті для українських біженців запровадили ще 4 березня 2022 року. До 31 березня 2023 року українцям платити за проїзд не доведеться.

За ініціативою столичної влади українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення українського документу, за яким можна ідентифікувати особу. Це може бути:

паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Фото: Екскурсійний транспорт у Будапешті (pixabay.com)

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:

аеропортового експресу 100E;

фунікулера;

екскурсійних рейсів;

катерів;

міських електричках та "синіх" автобусах на околицях міста.

Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.

Нагадаємо, ми писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".