Пещеры, памятник-призрак и деревня Ванги. Что посмотреть в Болгарии, если вы не планируете отдыхать на море

Заброшенный памятник Бузлуджа и Пещера Деваташка: нетипичные места страны для ценителей оригинальных локаций

Семья Будянских из Энергодара завершила свое путешествие по Европе, в котором Наталья вместе с мужем и дочкой пытались посетить как можно больше интересных мест, потратив при этом как можно меньше денег. Завершали путешествие в Болгарии и Румынии, после чего вернулись в Украину на автомобиле.

О том, какие места семья выбрала к посещению в Болгарии и что путешественники советуют посмотреть в стране, не заезжая на морское побережье - в новом материале Натальи для РБК-Украина.

Памятник-призрак: самая знаменитая "заброшка" восточной Европы

Одно из необычных мест, которые мы хотели увидеть в Болгарии - гигантскую бетонную "летающаую тарелку" под названием Бузлуджа, которая "угнездилась" на высоте 1441 метров над уровнем моря. Это памятник-призрак социалистического прошлого, самая знаменитая 'заброшка' восточной Европы.

Здесь складывается впечатление, что на перевал Балканских гор как будто спустился корабль из "Звездных войн". Мы бывали в Болгарии уже несколько раз, но до Бузлуджи никогда не доезжали.

Горы, серпантин, приличный крюк от трассы - все эти особенности дороги не помешали нам приехать сюда, так как в нашем маршруте этого года памятник Болгарской Коммунистической Партии (БКП) был в списке приоритетов.

Фото: Памятник-призрак Бузлуджа (Наталья Будянская)

Строили огромное сооружение около семи лет, и потратили на это баснословные на то время 25 млн болгарских левов (около 7 млн евро). Причем две трети денег взимали с болгар-трудяг, вычитая средства из их зарплаты.

В процессе строительства и оформления здания было задействовано шесть тысяч рабочих, 60 художников (18 месяцев заняло создание только мозаичного полотна). А для освещения и отопления "тарелки" в Балканских горах построили подземную электростанцию.

Фото: В самое помещение заходить строго запрещается (Наталья Будянская)

Начиная с 1981 года и на протяжении десяти лет в дальнейшем, здесь ежегодно проводились пышные культмассовые мероприятия: приемы в пионеры и комсомол, празднование годовщины Болгарской коммунистической партии, отмечались трудовые успехи, достижения социализма и прочие события. Внутри Бузлуджи одновременно могли разместиться 800 человек.

Последний раз, уже после запустения, звезда Бузлуджи зажглась в 2011 году, несмотря на запрет властей. Молодежная социалистическая организация раз в пять лет "тусит" у подножия Бузлуджи, собирая по несколько тысяч человек на мероприятия.

Фото: На строительство комплекса потратили огромные деньги и привлекли к процессу сооружения 6 тысяч рабочих (Наталья Будянская)

Туристам на заметку. К Бузлудже ведут две дороги. Одна - в плачевном состоянии, вся раздолбанная. Вторая - круче, с серпантинами, но покрытие хорошее. Выбирайте ту, которая начинается между населенными пунктами Крън и Шипка. К этому месту добраться можно только своим транспортом.

Координаты парковки:

42.735939 25.394988 (google)

42•44'08" 25•23'37" (garmin)

Важная информация. Из-за заброшенного состояния, вход в Бузлуджу запрещен и опасен для жизни.

Болгарские "пирамиды", меняющие форму

Вы когда-нибудь слышали о том, что в Болгарии есть пирамиды? Это природные геологические образования, внешне напоминающие такие сооружения.

Сотни скал причудливых форм разбросаны на территории в более чем 50 квадратных километров недалеко от самого маленького по числу жителей города Мелник, где живет около 200 человек.

Если ехать в сторону Роженского монастыря, то от городка Мелник можно увидеть, где начинаются скалы, достигающие до 100 метров в высоту.

Фото: Природные геологические образования, внешне напоминающие пирамиды (Наталья Будянская)

Фото: Локации находятся в городе Мелник (Наталья Будянская)

Вообще скалами их назвать сложно: эти причудливой формы образования "спрессованные" природой из сыпучего песка и глины. Материал довольно непрочный, потому из года в год и размер, и формы "пирамид" меняются.

Ваши фото с этой локации сегодня и через год будут разными.

Пещера Деваташка с галереями, озерами и источниками

Пещера Деветашка располагается на берегу реки Осым, в 2 километрах от села Деветаки и около 30 километров к северо-востоку от города Левски. Длина пещеры составляет 2440 метров, что делает ее одной из самых крупных в стране.

В ней находится самый большой пещерный зал в Болгарии длинной 360 метров. В пещере также есть галереи, озера и источники.

Фото: Пещера Деветашка - самая крупная в Болгарии (Наталья Будянская)

При проведении раскопок в ней были обнаружены любопытные находки времен неолита. Летом с 1 по 30 июля пещера закрыта по причине периода размножения в ней колонии летучих мышей численностью около 30000 особей.

В пещере протекают одиннадцать подземных озер и четырнадцать минеральных источников.

Из-за многочисленных разломов пещера достаточно хорошо освещена солнечными лучами. Падающий свет преломляется и освещает местную растительность, образуя непередаваемые пейзажи удивительного мира.

Знаменита пещера не только масштабами, но и своей историей. Согласно исследованиям археологов, она долгое время служила убежищем для древних людей. В рельефном слое подземелья были найдены остатки эпох палеолита, неолита, энеолита, бронзового и железного века: от кремниевых орудий с каменной основой до боевых бронзовых топоров и железного оружия.

Фото: В пещере протекают одиннадцать подземных озер и четырнадцать минеральных источников (Наталья Будянская)

Во времена социализма пещера использовалась в качестве склада боеприпасов на случай военных действий, а также служила хранилищем нефтепродуктов.

Еще одной особенностью пещеры Деветашка является то, что это место превращалось в съемочную площадку голливудского фильма. В 2011 году в пещере снимались сразу несколько эпизодов знаменитой картины “Неудержимые-2”.

Перед пещерой находится парковка для машин, она полностью бесплатная. Что касается самой пещеры, то за ее посещение придется заплатить. Входной билет на троих - 4 евро.

Рупите - деревня Ванги

Название небольшого болгарского села Рупите мало о чем говорит большинству туристов. Там нет ни роскошных дворцов, ни античных развалин, ни удивительной природы. Но именно это село является родиной человека, имя которого знают все на постсоветском пространстве – Ванги.

Но речь пойдет не о самой Вангелии Гущеровой (настоящие имя и фамилия пророчицы), а о местности, в которой она жила. При жизни Ванга утверждала, что район якобы заряжен особой энергией, помогающей людям.

Фото: Село Рупите - родина Ванги (uk.wikipedia.org)

Ванга построила себе там небольшой домик. Тысячи людей нескончаемым потоком шли к ней, рассчитывали на ее способности предсказывать будущее, указывать на выход из кризисных житейских ситуаций, давать советы о том, как вылечиться от болезней. Но что привлекает сюда туристов разных стран даже после смерти пророчицы?

Рупите – место расположения кратера гигантского древнего вулкана, потухшего около миллиона лет назад. До настоящего времени из его недр с клокотанием изливается парящая минеральная вода, дающая начало цепочке маленьких теплых озерец.

Сегодня это охраняемая территория, находящаяся примерно в десяти километрах от города Петрич и в 2 километрах от села Рупите, в восточной части подножья потухшего вулкана Кожух-гора (281 метров над уровнем моря). Название горы связано с тем фактом, что возвышенность похожа на меховую накидку.

Фото: Храм Святой Петки Болгарской был возведен на средства Ванги (Наталья Будянская)

Посетить местность может любой турист абсолютно бесплатно. Если вы захотите приобрести сувениры, иконы или поставить свечи в храме Ванги, тогда вам потребуются болгарские монеты (никакую другую валюту работники комплекса не принимают). Женщинам следует покрыть платком голову.

Сам комплекс представляет собой несколько мест: выставочный зал с многочисленными фотографиями и газетными заметками, памятник Ванге, установленный в честь ее 100-летия, бамбуковые аллеи, минеральные озерца с температурой воды +74°C, в которых живут особенные целебные водоросли и, собственно, храм.

Храм Святой Петки Болгарской построен на средства самой Ванги в начале 90-х годов прошлого века. Проект – дело архитекторов Богдана Томалевского и Лозана Лозанова. Иконы для храма создал болгарский художник Светлин Русев, который был близким другом пророчицы.

Фото: Интерьеры храма (Наталья Будянская)

Свидетели событий тех лет утверждают, что художник не имел никакого опыта в написании икон и честно сказал об этом Ванге, но она ответила следующее: "Я выбрала тебя. Ты напишешь, и знаешь как".

В результате образы, созданные им, очень сильно отличаются от канонических. Тем более, одна из икон изображает саму Вангелию. Это стало поводом для множества дискуссий, а священники долгое время отказывались освятить храм. После многочисленных споров, в 1994 году церковь была освящена торжественной литургией, а число людей, посещающих ее, увеличивается.

Фото: Памятник Ванге, который открыли в честь ста лет с ее дня рождения (Наталья Будянская)

Еще в этой местности обнаружены руины одного из крупнейших городов античности в долине реки Струма. Найденная археологами надпись свидетельствует о том, что это был город Гераклея Синтика, который многократно упоминается в источниках той эпохи.

Он существовал с IV века до н.э. до VI в. н.э. На том же месте позднее возник поселок, о котором хранятся сведения в налоговых реестрах Османской империи, так как тогда Болгария находилась под ее властью с конца XIV века на протяжении пяти столетий.

Гора Кожух и редкие растения из Красной книги

В 1962 году гора Кожух была объявлена природной достопримечательностью. Ее окрестности представляют интерес для любителей экологического туризма. Здесь можно наблюдать за редкими деревьями и животными. Некоторые из них занесены в Красную книгу Болгарии.

Климат местности - переходный средиземноморский, что создает условия для развития теплолюбивых представителей флоры и фауны. Есть также орнитологическая станция, на которой занимаются исследованием миграции перелетных птиц.

Фото: Гора Кожух (wikimapia.org)

В районе Рупите встречаются птицы около двух сотен видов, в том числе и ряд средиземноморских, за которыми невозможно наблюдать нигде больше в Болгарии. В районе можно увидеть такие виды, как пересмешка средиземноморская (Нippolais olivetorum), сорокопут маскированный (Lanius nubicus), чернолобый сорокопут (Lanius minor).

В период миграции и зимовки здесь встречается и занесенный в мировую красную книгу малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Кожух-гора – это еще и прибежище различных видов змей. Здесь встречается редкий вид кошачьей змеи (Telescopus fallax).

Многие думали, что после смерти Ванги 11 августа 1996 года должно что-то случиться. Но на Болгарию не обрушились стихийные бедствия, не стряслось и фатальных политических катаклизмов. Такое впечатление, что дух Ванги бережет болгар от бед и напастей.

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