Перший у світі. В аеропорту Гельсінкі відкриють унікальний магазин

В аеропорту Гельсінкі з'явиться унікальний магазин. У терміналі вперше торгуватимуть ношеним одягом.

Фінська сімейна фірма розповідатиме пасажирам про економіку замкнутого циклу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Це буде вже пятий концептуальний магазин під вивіскою Relove. Там поєднають продаж речей секонд-хенд та кафе, у якому подають веганські та безглютенові страви.

Зазвичай аеропорти надають площі для дорогих брендови бутиків. Розміщення секонд-хенду в зоні виходів на посадку терміналу буде вперше у світі.

Асортимент секонд-хенду буде підбиратися з високоякісного преміального та дизайнерського одязі та аксесуарів, розповіли підприємці Нура Хаутакангас та Ееро Укконен.

"Ми дуже раді цій унікальній та історичній співпраці з Finavia, яка дозволяє нам ділитися новинами економіки замкнутого циклу з іще ширшою цільовою групою. Ми створюємо оазис вражень в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, де послуги секонд-хенду та кафе поєднуються в аеропорту в вперше",– зазначила ділова пара.

На сайті Relove в асортименті магазинів є речі різних цінових діапазонів: джинси за 25 євро, жіночі сумочки за 450 євро, черевики за 700 євро.

Фото: Аеропорт у Гельсінкі (Finnair)

Секонд-хенд в аеропорту Гельсінкі відкриють восени 2023 року, коли в аеропорту завершать реконструкцію зони вильоту.

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