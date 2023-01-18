ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірки посилилися. Росіян депортують зі ще однієї країни

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 12:15
Перевірки посилилися. Росіян депортують зі ще однієї країни Фото: Архітектура в Мехіко (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіяни, які прибувають до Мексики, стали частіше стикатися із забороною в'їзду та депортацією. Про це громадяни РФ скаржаться у соцмережах.

Мексиканські прикордонники стали суворіше перевіряти документи росіян при в'їзді у країну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У соцмережах росіяни скаржаться, що їх не випустили з аеропорту прильоту в Мексиці. Випадки підтверджують і у посольстві, й туроператори.

Заборона на в'їзд діє для тих туристів, які не мають зворотного квитка. Асоціації туроператорів підтвердили у приймаючій компанії в Мексиці, що перевірки справді посилилися.

Причини в тому, що останнім часом почастішали випадки, коли росіяни приїжджають до Мексики лише з метою перетнути кордон із США та нелегально залишитися в Америці.

Тому імміграційні офіцери у Мексиці більш прискіпливо перевіряють усі необхідні для в'їзду документи. Якщо зворотного квитка немає, іноземців відправляють до ізолятора. Далі на них чекає депортація за рахунок авіакомпанії.

Перевірки посилилися. Росіян депортують зі ще однієї країниФото: Без зворотного квитка росіян не пускають до Мексики (gettyimages.com)

Тим часом прямого авіасполучення до Мексики з Росії зараз немає, тому летіти доводиться довго з кількома стиковками, тому туристів взагалі мало. Як зазначають представники туроператорів, відмови у в'їзді одержують ті, хто подорожує індивідуально.

Збільшення відмов у в'їзді підтверджують і консульстві РФ у Мексиці. Країна почала частіше відмовляти у в'їзді громадянам Росії через нелегальну міграцію звідти до США. При цьому наголошується, що майже всі, кого депортували з Мексики – не туристи і на відмову у в'їзді до свого посольства не скаржаться.

До речі, раніше повідомлялося про депортацію росіян з Ізраїлю та Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мексика запрет въезда
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору