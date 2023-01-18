Перевірки посилилися. Росіян депортують зі ще однієї країни

Росіяни, які прибувають до Мексики, стали частіше стикатися із забороною в'їзду та депортацією. Про це громадяни РФ скаржаться у соцмережах.

Мексиканські прикордонники стали суворіше перевіряти документи росіян при в'їзді у країну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У соцмережах росіяни скаржаться, що їх не випустили з аеропорту прильоту в Мексиці. Випадки підтверджують і у посольстві, й туроператори.

Заборона на в'їзд діє для тих туристів, які не мають зворотного квитка. Асоціації туроператорів підтвердили у приймаючій компанії в Мексиці, що перевірки справді посилилися.

Причини в тому, що останнім часом почастішали випадки, коли росіяни приїжджають до Мексики лише з метою перетнути кордон із США та нелегально залишитися в Америці.

Тому імміграційні офіцери у Мексиці більш прискіпливо перевіряють усі необхідні для в'їзду документи. Якщо зворотного квитка немає, іноземців відправляють до ізолятора. Далі на них чекає депортація за рахунок авіакомпанії.

Фото: Без зворотного квитка росіян не пускають до Мексики (gettyimages.com)

Тим часом прямого авіасполучення до Мексики з Росії зараз немає, тому летіти доводиться довго з кількома стиковками, тому туристів взагалі мало. Як зазначають представники туроператорів, відмови у в'їзді одержують ті, хто подорожує індивідуально.

Збільшення відмов у в'їзді підтверджують і консульстві РФ у Мексиці. Країна почала частіше відмовляти у в'їзді громадянам Росії через нелегальну міграцію звідти до США. При цьому наголошується, що майже всі, кого депортували з Мексики – не туристи і на відмову у в'їзді до свого посольства не скаржаться.

До речі, раніше повідомлялося про депортацію росіян з Ізраїлю та Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи.