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Перестали обслуговувати. Через санкції пасажирів Аерофлоту позбавили важливих послуг

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П'ятниця 02 грудня 2022 12:34
Перестали обслуговувати. Через санкції пасажирів Аерофлоту позбавили важливих послуг Фото: Літак "Аерофлоту" (wikimedia.org/Colin Cooke)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша авіакомпанії Росії припинила послугу розваг на бортах підсанкційних літаків. Тепер пасажири не зможуть дивитися фільми чи виходити в інтернет.

Що відбувається із сервісами перевізника, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільне видання avianews.com.

Про те, що пасажирам доведеться переходити на читання книг під час польотів, компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.

"Повідомляємо, що на наших літаках А320/321 і В737 буде тимчасово недоступне підключення до стримінгових розважальних систем (на персональних гаджетах через локальне Wi-Fi-з'єднання)", - оголосили про зміни для пасажирів.

Зазначається, що причина у відмові закордонних постачальників від надання цієї послуги. Тим часом пасажирам рекомендують читати книгу, медитувати, "почистити" зайві фото в телефоні.

До війни "Аерофлот" надавав можливість пасажирам підключитися до бортової мережі Wi-Fi. Пасажири могли дивитися фільми, слухати музику або виходити в інтернет.

Такі розваги були можливі на літаках Airbus A320 і A321 європейського виробництва, та Boeing 737 американського виробництва.

У березні 2022 року іноземні провайдери перестали обслуговувати обладнання та надавати авіакомпанії оновлення програмного забезпечення, яке необхідне для роботи стрімінгових систем. Локальна мережа Wi-Fi з розважальним контентом у літаках працювала ще декілька місяців, восени її відключили.

Перестали обслуговувати. Через санкції пасажирів Аерофлоту позбавили важливих послуг

Фото: Стрімінгові послуги в літаку Boeing (unsplash.com/mohammad-arrahmanur)

До лютого 2022 року "Аерофлот" активно оснащував свої літаки доступом в інтернет. У 2021 році в 34 літаках перевізника з’явилися супутникові антени.

Наразі всі літаки у парку "Аерофлоту" – це західні Airbus та Boeing, які підпадають під дію санкцій: заборону на обслуговування та постачання запчастин.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія штрафуватиме пасажирів за вихід з літака.

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