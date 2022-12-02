Перестали обслуживать. Из-за санкций пассажиров Аэрофлота лишили важных услуг

Крупнейшая авиакомпания России прекратила услугу развлечений на бортах подсанкционных самолетов. Теперь пассажиры не смогут смотреть фильмы или выходить в интернет.

Что происходит с сервисами перевозчика, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

О том, что пассажирам придется переходить на чтение книг во время полетов, компания сообщила в своем телеграмм-канале.

"Сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым развлекательным системам (на персональных гаджетах через локальное Wi-Fi-соединение)", - объявили об изменениях для пассажиров.

Отмечается, что причина в отказе зарубежных поставщиков от предоставления этой услуги. Между тем, пассажирам рекомендуют читать книгу, медитировать, "почистить" лишние фото в телефоне.

До войны "Аэрофлот" предоставлял возможность пассажирам подключиться к бортовой сети Wi-Fi. Пассажиры могли смотреть фильмы, слушать музыку или выходить в Интернет.

Такие развлечения были возможны на самолетах Airbus A320 и A321 европейского производства и Boeing 737 американского производства.

В марте 2022 года иностранные провайдеры перестали обслуживать оборудование и предоставлять авиакомпании обновление программного обеспечения, необходимое для работы стриминговых систем. Локальная сеть Wi-Fi с развлекательным контентом в самолетах работала еще несколько месяцев, осенью ее отключили.

Фото: Стриминговые услуги в самолете Boeing (unsplash.com/mohammad-arrahmanur)

До февраля 2022 года "Аэрофлот" активно оснащал свои самолеты доступом в интернет. В 2021 году в 34 самолетах перевозчика появились спутниковые антенны.

Все самолеты в парке "Аэрофлота" - это западные Airbus и Boeing, которые подпадают под действие санкций: запрет на обслуживание и поставку запчастей.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания будет штрафовать пассажиров за выход из самолета.