"Не приезжайте". Жители Гавайев просят туристов покинуть острова: в чем причина

Рестораны переполнены, всюду очереди, и на островах даже вводят лимиты на воду

Гавайи — одно из самых популярных мест отдыха в мире — с богатой историей, культурой и природными достопримечательностями, которые стоит исследовать.

Но летом островной штат США столкнулся чрезмерным туризмом, который стал большой проблемой. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Только на один остров приезжает 300 000 людей в месяц

В прошлом году десятки тысяч американских туристов покинули Гавайи: еще тогда на островах пытались справиться с беспрецедентным спросом на туризм. Правила въезда упростили, и на местные курорты сразу хлынули тысячи отдыхающих. Из-за этого уже произошли проблемы. Нехватка работников сферы гостеприимства, перегруженные дороги и 90-минутное время ожидания свободного столика в ресторанах — лишь некоторые из трудностей.

СМИ также распространяют видео, на которых туристы трогают находящихся под угрозой исчезновения морских животных - гавайских тюленей-монахов. Другие туристы ходят по запрещенным тропам, таким как Даймонд-Хед.

Один местный чиновник даже попросил авиакомпании помочь штату, уменьшив количество прибывающих туда рейсов. "Мы просим сделать паузу", — сказал Майк Викторино на пресс-конференции.

Фото: Мауи - второй по величине остров архипелага Гавайи (wikipedia.org)

Гавайи находятся в непосредственной близости к другим штатам США, и они приняли на себя всю тяжесть от приездов туристов, которые активно используют смягченные ограничения на поездки.

Мэр Викторино отвечает за второй по величине остров штата, Мауи. Здесь туристов чуть ли не больше всего. Для отдыха на красивейших пляжах сюда приезжает до 300 000 посетителей каждый месяц, но текущее число посетителей превышает даже уровень до пандемии.

В первые три дня летнего сезона сюда приезжало по 35 000 туристов каждый день, и из-за высокого спроса авиакомпании не слишком прислушивались к просьбе мэра.

Ограничения на воду. Жители Гавайев критикуют наплыв туристов

Жители Мауи недавно столкнулись даже с нехваткой воды. На острове ввели штраф в размере 500 долларов за мытье машин, полив газонов и ряд других "несущественных" действий, связанных с использованием большого количества воды.

Люди пишут в соцсетях, что озабочены обилием туристов.

Фото: Местные жители призывают туристов не приезжать на острова (скриншот с сайта euronews.com)

"Больше года COVID-19 мешал всем ходить почти везде. И теперь Мауи — и штат Гавайи — стали точкой высокого спроса, который не был удовлетворен. Мы хотим их здесь видеть, но также понимаем, что у нас не так много пляжей", — пояснил мэр.

Местные эксперты говорят, что "высокая плотность туризма" будет перегружать острова.

Ситуация остается неуправляемой по ряду причин, объясняет доктор Джерри Агруса, профессор управления туристической индустрией Гавайского университета. По его словам, помимо пандемии существует ряд факторов, которые приносят трудности и местным, и туристам.

По некоторым островам лучше всего перемещаться на арендованном автомобиле. Это тоже вызвало критику: те, кому посчастливилось арендовать авто, перегружают важные дороги.

Рестораны переполнены, свободный столик ждут 90 минут

"Много туристов просто не могли путешествовать в прошлом году, и неудовлетворенный спрос заставил некоторых людей забыть о своих манерах. Также все рестораны переполнены, поэтому людям приходится ждать иногда от часа до 90 минут, чтобы получить столик. Местные жители и туристы - все ждут своей очереди, и всем это не нравится,", — говорит эксперт.

Работники гостиничного бизнеса по всему штату вынуждены работать в два раза больше, что приводит к "усталости и злости" работников и недовольству туристов.

Доктор Агруса провел опрос туристов и обнаружил, что они готовы помогать решать проблему. Например, они готовы платить больше - в знак уважения к гавайской культуре.

4 из 10 человек заявили, что были бы рады увеличить свои счета в ресторанах на 10%, если бы это означало, что цепочка поставок продуктов питания будет приносить больше пользы местным.

Фото: Плата за посещение бухты Ханаума уже выросла (wikimedia.org)

Гавайи остаются нетронутым уголком природы с потрясающей красоты побережьем. Это одно из самых экологически разнообразных мест в мире. Но чрезмерный туризм вредит природе. Тут разрабатывают способы, которые помогут решить эти проблемы. Например, ввести плату за вход и увеличение цен.

Гости, желающие заняться сноркелингом в знаменитом природном заливе Ханаума в Оаху, теперь должны будут заплатить 20 евро вместо 10. Многие местные советы рекламируют идею "платы за влияние посетителей" и на другие локации. Но еще потребуется время, чтобы понять, решит ли что-то рост цен.

Местные жители утверждают, что лучший способ решить эту проблему — просто перестать ездить на Гавайи, пока ситуация не стабилизируется. Однако ажиотаж после пандемии и финансовое положение островов делает эту задачу трудновыполнимой, пишет издание.

Напомним, после пандемии туристы стали путешествовать гораздо активнее, и это перегружает гостиницы и аэропорты. Также может даже вредить окружающей среде, поэтому в Европе тоже борются с "лишними" туристами.