Переплата 2 млн злотих. У Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати

Українцям у Польщі переплатили 2 млн злотих допомоги. Йдеться про нарахування коштів на банківські рахунки після виїзду отримувачів в Україну.

Скільки грошей вдалося повернути на рахунки ZUS, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Чому гроші неправомірно нараховують

В польському Управлінні соціального страхування (ZUS) підрахували, що біженцям з України неправомірно виплатили приблизно 2 млн злотих (понад 16 млн гривень). Йдеться про виплати допомоги на дітей (по програмах "500+", "Сімейний капітал") біженцям, які виїхали з Польщі, однак не повідомили про це в ZUS. Кошти продовжували надходити на банківські рахунки, хоча через 30 днів право на їх отримання втрачається.

З 28 січня ZUS отримав доступ до реєстру Прикордонної служби, щоб відстежувати виїзд громадян України з території Польщі. До цього інформація про виїзд біженця поступала в ZUS тільки через місяць.

За останній місяць виплати допомоги на основі такої інформації ZUS призупинив приблизно 3 200 біженцям з України. Люди, які повертаються в межах 30 днів, можуть поновити виплати.

Фото: Українські біженців у Перемишлі (gettyimages.com)

Як українців позбавляють виплат помилково

Чимало українців несправедливо втрачають виплати, зазначає видання Rzeczpospolita.

"Якщо вони повертаються до Польщі і не заявляють, що повертаються через втечу від війни, то втрачають доступ до польської охорони здоров'я та пільг", –пояснює адвокат Малгожата Язвінська.

Юристи центрів соціального захисту та допомоги сім'ям також визнають, що система не працює належним чином.

"При виплаті допомоги ми зобов'язані перевіряти, чи громадяни України не втратили права на них. Однак трапляються випадки, коли в системі відображається дата виїзду, але немає інформації про повернення пільговиків до країни. Буває й так, що у регістрі є інформація про повернення лише однієї дитини, а до загальноосвітньої школи ходять брати та сестри. Діти пішли на уроки. Однак ми можемо виплатити допомогу лише за дитину, яка за даними прикордонної служби повернулася до Польщі", – каже керівник відділу сімейної допомоги та житлової допомоги муніципального центру підтримки сім'ї у Кельце Едіта Чесельська.

Як повернути виплати в ZUS

ZUS послідовно виносить подальші рішення щодо необґрунтовано отриманих виплат та зобов'язує одержувачів їх повернути, на це є два роки, повідомив речник закладу Павло Жебровський. Наразі вдалося повернути лише 35,3 тисячі злотих.

Фото: Виплати можна повернути на рахунок ZUS (facebook.com/Centrumis)

Допомогу необхідно повернути до закладу соціального страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Це варіант для тих, хто повертає кошти з рахунку в польському банку. У темі переказу треба вказати своє ім’я та прізвище, номер справи (мається на увазі справа про призначення допомоги) й примітку: 500.

Якщо ж повертати кошти з українського чи іншого закордонного банківського рахунку, перед номером отримувача слід додати літери PL. В такому випадку рахунок ZUS виглядатиме так: PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Окрім цього, під час переказу треба буде також подати код SWIFT: BPKOPLPW. У темі переказу так само треба вказати своє ім’я та прізвище, номер справи й примітку: 500.

Нагадаємо, ми писали, чи виселятимуть біженців у Польщі за новими правилами проживання.

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