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До перемоги України. Як реставрують літаки в музеї авіації: фото

Фото: Реставрація літаків в музеї авіації імені Антонова (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У найбільшому музеї авіації України показали, як реставрують літаки. Історичні експонати відновлюють не зважаючи на війну та відключення світла.

Як у Києві дають нове життя старим літакам, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку музею авіації імені Антонова.

Наразі музей зачинений для відвідувачів, але його команда продовжує працювати.

"Кожного дня співробітники відділу реставрації займаються кропіткою та важливою працею – підтримують гарний стан експонатів. Вони не зважають на те, що опалення у майстерні немає, що вимикають світло і все засипане снігом", – зазначають у музеї.

Фото: Реставраційні роботи в музеї авіації імені Антонова (facebook.com/aviamuseumua)

Там обіцяють: літаки мають бути відреставровані до перемоги. Саме тоді музей знову відчинить свої двері і зустріне перших відвідувачів. Тим часом у музеї вже готують нові експонати та цікаві екскурсії.

Фото: Відвідувачам покажуть нові експонати (facebook.com/aviamuseumua)

Музей розташований поряд із столичним аеропортом "Жуляни", тому не працює. Підтримати колектив та експозицію можна так:

Також у музеї зазначили, що завжди раді волонтерам, які готові допомагати в реставраційних роботах.

Нагадаємо, ми писали, як виглядає озеро Синевир після першого снігу.

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