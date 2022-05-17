Пенсионерам и многодетным. Какую помощь платят переселенцам в Украине

Украинцев, которые покинули свои дома из-за войны и переехали в другие регионы страны, в мае насчитывалось более 8 миллионов.

Официально статус внутренне перемещенного лица получили 2,7 млн украинцев. Но право на финансовую помощь от государства имеют только отдельные категории переселенцев.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, кто может получить статус ВПЛ и на какие выплаты могут рассчитывать разные категории переселенцев.

Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение министерства

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Украины опубликовало разъяснение о получении статуса внутренне перемещенного лица.

Фото: Переселенцы на вокзале Львова (gettyimages.com)

Сейчас право на получение справки ВПЛ имеют те, кто с 24 февраля 2022 года переместились из областей:

Волынской

Днепропетровской

Донецкой

Житомирской

Запорожской

Киевской

Луганской

Николаевской

Одесской

Сумской

Харьковской

Херсонской

Черниговской

Киева

Лица со статусом ВПЛ могут оформить надлежащие социальные выплаты.

Заявление можно подать:

в органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;

заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Дия".

Фото: Справку о статусе переселенца можно получить в приложении "Дия" (коллаж РБК-Украина)

Какие выплаты могут получить переселенцы от государства

С мая поменялись правила выплат переселенцам. Теперь финансовую помощь на проживание могут получить люди, которые переехали из регионов:

где ведутся боевые действия;

временно окружены;

находятся в оккупации.

Список общин утверждает правительство. Согласно постановлению Кабинета министров, те же выплаты будут получать и внутренне перемещенные лица из временно оккупированных территорий АР Крым и Севастополя.

Также деньги будут получать люди, у которых жилье оказалось разрушено или стало непригодно для проживания – если они подали об этом заявку на возмещение соответствующих потерь.

Сумма ежемесячной помощи для взрослых – 2000 гривен. Для детей и людей с инвалидностью – 3000 гривен.

К слову, лица, которые проживают на деокупированных территориях и которые не оформляли статус ВПО, могут получить одноразовую помощь у местных властей.

Фото: Переселенцы в Дрогобыче (УНИАН)

Две программы финансовой помощи от ООН

Выплаты переселенцам можно получить также по общих программах с международными организациями. Например, совместно с ООН правительство запустило две программы помощи украинцам. Речь идет об уязвимых категориях.

Вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи (но не более 3 лиц). Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев. Получать деньги можно будет через отделения "Укрпочты".

Узнать о том, как получить эту помощь, можно:

в органах соцзащиты населения территориальной общины;

по ссылке ukr.reg.scope.wfp.org/rus/help;

по телефону горячей линии организации 0 800 307 711.

Также в рамках реализации проекта право на выплату дополнительной денежной помощи за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев имеют внутриперемещенные лица, состоящие на учете как плательщики ЕСВ на территориях, где ведутся боевые действия.

Дополнительная информацию - на горячей линии: 0-800-307-711.

Отдельно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет украинским малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн.

Фото: Семьи с детьми получат помощь за 3 месяца (УНИАН)

Помощь многодетным семьям – от ЮНИСЕФ

Правительство Украины совместно с ЮНИСЕФ начали еще одну программу целевой помощи незащищенным семьям с детьми, которые пострадали из-за войны.

Выплаты смогут получить такие категории семей:

- с тремя и больше несовершеннолетними детьми, хотя бы один из которых не достиг двух лет;

- с двумя или больше детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Выплаты составят 2200 гривен на каждого члена семьи – но не больше, чем для пятерых.

Получить деньги можно будет одноразовым платежом сразу за 3 месяца. Эти деньги будут выплачиваться дополнительно к помощи внутренне перемещенным лицам от государства.

Это значит, что семья из четырех человек получит сумму 26400 гривен, из пяти – 33000 гривен.

Подать заявку можно на сайте: register.unicef.org. С уточняющими вопросами можно обратиться на горячую линию 0 800 600 017 (безплатно, с 8:00 до 22:00).

После подачи заявления денежный перевод на указанный банковский счет придет через 4 недели.

Напомним, мы писали, где в Украине предлагают жилье для бегущих от войны.