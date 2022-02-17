В ожидании сезона: в Греции растет количество ранних бронирований туров на лето

Для греческого туризма 2019 год стал рекордным по количеству приехавших иностранцев. Ожидается, что в 2022 году доходы страны от туризма превысят уровень до пандемии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Schengenvisainfo.com.

В пресс-релизе, выпущенном Министерством туризма Греции, было объявлено, что в январе 2022 года количество путевок в Грецию выросло на 30% по сравнению с 2019 годом.

В стране ожидают, что в 2022 году количество мест, доступных для ведущих туристических агентств Великобритании, увеличится на 37% на Крите, на 24% на Родосе и на 20% на Косе по сравнению с показателями 2019 года.

Министр туризма Василис Кикилиас отметил, что только один их крупных туроператоров Британии "вместо 1,5 миллиона посетителей в этом году привлечет три миллиона".

"Второй крупный туроператор из Германии объявил об увеличении предварительных бронирований на 20% (1,2 млн посетителей). Это означает, что наша стратегия расширения туристического продукта реалистична", — добавил министр.

Фото: В Греции в 2022 году ожидают три миллиона туристов (unsplash.com/mac-mcdade)

Также глава ведомства добавил, что с апреля в Грецию будут выполняться 14 прямых рейсов американских компаний, и первый рейс стартует 7 марта.

Министр туризма Василис Кикилиас призвал регионы, муниципалитеты, частный сектор, отели, туристические агентства быть готовыми к весеннему сезону, добавив, что туризм для Греции является "национальной целью".

Напомним, ранее мы писали, что Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе.