Не оставляйте животных дома. Как уехать за границу с питомцем: советы и инструкции

По данным ООН, с начала вторжения и войны России против Украины за рубеж выехало уже около 3 миллионов наших граждан. Много людей стараются забрать с собой домашних животных: котов, собак и даже попугаев. Много стран Европы значительно упростили въезд украинцам с домашними любимцами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Униан. Как выехать за границу с домашним животным без лишних забот и не оставлять в пустом доме своего питомца – далее в материале.

Как сесть на поезд с животными: советы "Укрзализныци"

С самого начала войны в Украине в связи с введением военного положения "Укрзализныця" значительно упростила правила проезда по стране с животными.

В пресс-службе компании подчеркнули, что владельцы животных должны иметь при себе ветеринарный паспорт и переноску для каждого животного. Также в ведомстве попросили не оставлять животных на произвол судьбы, а брать с собой в поезд.

"Документы не спрашивали". Как проходит перевозка животного поездом на практике

Наталья Пирогова – родом из Житомира. Поехала в гости к сестре в Харьков буквально за два дня до вторжения России. Собиралась остаться у нее на несколько дней, поэтому забрала с собой кошку, которую не было с кем оставить. Когда началась война, им всем пришлось прятаться в бомбоубежищах, когда были обстрелы. Каждый раз брала кошку с собой, вспоминает она в разговоре с РБК-Украина.

"Мне удалось выбраться на эвакуационном поезде только на пятый день. Изначально брала с собой переноску для кошки, но пришлось отдать ее другим людям, которым нужно было вывезти животное очень срочно. Поэтому везла свою кошку, просто завернув в куртку. Просто зашла в поезд, никто ничего не проверял и не спрашивал. Доехали без проблем, и я очень рада, что мы наконец дома. Призываю не бросать дома своих любимцев: перевезти их не так сложно, как кажется", — рассказывает Наталья.

Как уехать заграницу с животным: алгоритм действий

В каждой стране установлены свои правила для въезда с животными, но в странах ЕС они примерно одинаковы.

Фото: Во время войны "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных в поездах (unsplash.com)

В большинстве стран Европы установлены следующие правила перевозки животного:

наличие микрочипа;

справка о вакцинации от бешенства;

тест на отсутствие бешенства у животного;

ветеринарный паспорт питомца.

Однако война может помешать выполнить все эти условия. Если приходится быстро эвакуироваться, мало кто думает о списке документов для животного.

Но это совершенно не повод оставлять любимого питомца дома. Наоборот – украинцев призывают забирать их с собой, ведь в большинстве случаев при пересечении границы на сегодня просят только заполнить онлайн-регистрацию на животное: его можно найти на сайте Кабмина.

Волонтеры, которые помогают украинцам выехать за границу с животным, подчеркивают: просто выезжайте - без чипа, без паспорта: пропустят всех. Можете также вывозить животных ваших соседей: их тоже пропустят.

Далее эта информация передается районному ветеринару, который поможет оформить все документы. Если вы не можете указать предстоящий адрес проживания, вам нужно иметь заполненную декларацию с собой.

Если нет всех документов для перевозки животного: что делать

В Кабмине поясняют: если путешественник не может указать адрес места обитания домашних животных в Польше, нужно соблюдать правила:

иметь заполненную декларацию (заявку) по образцу с официального сайта;

официальный ветеринарный врач производит маркировку и прививку животных в месте временного пребывания животного вместе владельцем/опекуном после пересечения границы;

расходы, связанные с вышеуказанными действиями, покрываются из государственного бюджета Республики Польша;

Для животных в возрасте 8 месяцев требуется только заполненная заявка. Остальные виды домашних животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от получения разрешения Главного ветеринарного врача Республики Польша. Виды, на которые распространяются Вашингтонская конвенция CITES, согласуются с национальной администрацией Республики Польши.

"В таком случае необходимые манипуляции произведет очередной ветеринар сразу после пересечения границы. Если ваш питомец не кот или собака, а грызун, рептилия, земноводное или другое животное, то в Польше оно временно освобождается от получения разрешения главного ветеринарного врача", — поясняют на сайте Кабинета Министров.

"Пропускают без проблем". Как украинцы вывозили животных за рубеж

Киевлянка Светлана Никифорова выезжала в Европу со всей семьей: дочкой, мамой и сестрой. Также вывезла двух кошек, так как не было возможности оставить их у друзей или знакомых, рассказывает она РБК-Украина.

Женщина добавляет, что даже если бы и была возможность оставить животных в Киеве, то морально позволить себе ей это было бы сложно: хотела забрать их с собой.

Фото: По словам киевлянки, когда появился вопрос о том, забирать ли с собой кошку, она даже не сомневалась, что вывезет ее с собой (unsplash.com)

"Мы вчетвером, а также с двумя кошками, пересекли границы трех стран. Сначала въехали в Польшу, затем в Германию, и конечным пунктом стала столица Франции. Здесь живет наша родственница: она предложила нам две отдельных комнаты в квартире. Могу сказать уверенно: путешествовать с животными в таком особом положении можно и нужно. Подчеркну – ни в одной из стран нас не спрашивали документы на животных. Только удостоверились, что им комфортно находиться в переносках и хватает ли им там пространства", — вспоминает девушка.

У другой киевлянки, Татьяны Еринчак, был выбор: оставить собаку дома или забрать с собой во время выезда в Польшу. Решила выбрать второй вариант.

"Ехали до границы поездом. Затем стояли в огромных очередях. В поезде только спросили, есть ли у собаки микрочип. Далее в Польше уточнили информацию о том, есть ли у нас паспорт на животного. Он у нас был, я его оформила еще до войны. Далее везде пропускали без проблем, а по приезду в Варшаву волонтеры спрашивали, нужна ли помощь ветеринара. Готовы были оказать ее бесплатно", — поясняет она.

Напомним, мы писали, в каких странах экстренно отменили все требования и принимают украинцев даже без загранпаспорта.