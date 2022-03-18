Не оставляйте животных дома. Как уехать за границу с питомцем: советы и инструкции

Украинцы призывают при выезде в Европу во время войны брать с собой и животных
По данным ООН, с начала вторжения и войны России против Украины за рубеж выехало уже около 3 миллионов наших граждан. Много людей стараются забрать с собой домашних животных: котов, собак и даже попугаев. Много стран Европы значительно упростили въезд украинцам с домашними любимцами.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Униан. Как выехать за границу с домашним животным без лишних забот и не оставлять в пустом доме своего питомца – далее в материале.
С самого начала войны в Украине в связи с введением военного положения "Укрзализныця" значительно упростила правила проезда по стране с животными.
В пресс-службе компании подчеркнули, что владельцы животных должны иметь при себе ветеринарный паспорт и переноску для каждого животного. Также в ведомстве попросили не оставлять животных на произвол судьбы, а брать с собой в поезд.
Наталья Пирогова – родом из Житомира. Поехала в гости к сестре в Харьков буквально за два дня до вторжения России. Собиралась остаться у нее на несколько дней, поэтому забрала с собой кошку, которую не было с кем оставить. Когда началась война, им всем пришлось прятаться в бомбоубежищах, когда были обстрелы. Каждый раз брала кошку с собой, вспоминает она в разговоре с РБК-Украина.
"Мне удалось выбраться на эвакуационном поезде только на пятый день. Изначально брала с собой переноску для кошки, но пришлось отдать ее другим людям, которым нужно было вывезти животное очень срочно. Поэтому везла свою кошку, просто завернув в куртку. Просто зашла в поезд, никто ничего не проверял и не спрашивал. Доехали без проблем, и я очень рада, что мы наконец дома. Призываю не бросать дома своих любимцев: перевезти их не так сложно, как кажется", — рассказывает Наталья.
В каждой стране установлены свои правила для въезда с животными, но в странах ЕС они примерно одинаковы.
Фото: Во время войны "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных в поездах (unsplash.com)
В большинстве стран Европы установлены следующие правила перевозки животного:
Однако война может помешать выполнить все эти условия. Если приходится быстро эвакуироваться, мало кто думает о списке документов для животного.
Но это совершенно не повод оставлять любимого питомца дома. Наоборот – украинцев призывают забирать их с собой, ведь в большинстве случаев при пересечении границы на сегодня просят только заполнить онлайн-регистрацию на животное: его можно найти на сайте Кабмина.
Волонтеры, которые помогают украинцам выехать за границу с животным, подчеркивают: просто выезжайте - без чипа, без паспорта: пропустят всех. Можете также вывозить животных ваших соседей: их тоже пропустят.
Далее эта информация передается районному ветеринару, который поможет оформить все документы. Если вы не можете указать предстоящий адрес проживания, вам нужно иметь заполненную декларацию с собой.
В Кабмине поясняют: если путешественник не может указать адрес места обитания домашних животных в Польше, нужно соблюдать правила:
"В таком случае необходимые манипуляции произведет очередной ветеринар сразу после пересечения границы. Если ваш питомец не кот или собака, а грызун, рептилия, земноводное или другое животное, то в Польше оно временно освобождается от получения разрешения главного ветеринарного врача", — поясняют на сайте Кабинета Министров.
Киевлянка Светлана Никифорова выезжала в Европу со всей семьей: дочкой, мамой и сестрой. Также вывезла двух кошек, так как не было возможности оставить их у друзей или знакомых, рассказывает она РБК-Украина.
Женщина добавляет, что даже если бы и была возможность оставить животных в Киеве, то морально позволить себе ей это было бы сложно: хотела забрать их с собой.
Фото: По словам киевлянки, когда появился вопрос о том, забирать ли с собой кошку, она даже не сомневалась, что вывезет ее с собой (unsplash.com)
"Мы вчетвером, а также с двумя кошками, пересекли границы трех стран. Сначала въехали в Польшу, затем в Германию, и конечным пунктом стала столица Франции. Здесь живет наша родственница: она предложила нам две отдельных комнаты в квартире. Могу сказать уверенно: путешествовать с животными в таком особом положении можно и нужно. Подчеркну – ни в одной из стран нас не спрашивали документы на животных. Только удостоверились, что им комфортно находиться в переносках и хватает ли им там пространства", — вспоминает девушка.
У другой киевлянки, Татьяны Еринчак, был выбор: оставить собаку дома или забрать с собой во время выезда в Польшу. Решила выбрать второй вариант.
"Ехали до границы поездом. Затем стояли в огромных очередях. В поезде только спросили, есть ли у собаки микрочип. Далее в Польше уточнили информацию о том, есть ли у нас паспорт на животного. Он у нас был, я его оформила еще до войны. Далее везде пропускали без проблем, а по приезду в Варшаву волонтеры спрашивали, нужна ли помощь ветеринара. Готовы были оказать ее бесплатно", — поясняет она.
Напомним, мы писали, в каких странах экстренно отменили все требования и принимают украинцев даже без загранпаспорта.