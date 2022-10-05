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Один із пріоритетів. Коли Україну можуть включити до роумінгу ЄС

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Середа 05 жовтня 2022 11:47
Один із пріоритетів. Коли Україну можуть включити до роумінгу ЄС Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Україну мають намір включити до зони безкоштовного роумінгу ЄС. Про це стало відомо з виступу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн 15 вересня.

Процес приєднання українських операторів зв'язку може розпочатися найближчими тижнями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на коментар міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова DT.UA.

"Доведеться змінити процедуру для країни, яка поки не є членом ЄС"

25 жовтня відбудеться конференція країн G7 щодо реконструкції України під головуванням Німеччини, до якої ЄС готується спільно з українським урядом.

Серед інших заходів допомоги Україні може бути запуск приєднання українських операторів до безкоштовного роумінгу. Це одна з головних ініціатив ЄС у зв'язку.

За словами віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова , принцип безкоштовного роумінгу для України може бути прийнятий на цій міжнародній конференції з відновлення України.

"Зараз і прем'єр особисто, і я спілкуємося з Єврокомісією з цього приводу. Це один із пріоритетів нашої комунікації. Я думаю, шанси є. Тобто доведеться змінити процедуру для країни, яка наразі не є членом ЄС", - зазначив чиновник.

Один із пріоритетів. Коли Україну можуть включити до роумінгу ЄСФото: Українці зможуть дзвонити в Європі за українськими тарифами (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Що зміниться для українців за кордоном після приєднання до роумінгу ЄС

У країнах ЄС з 2017 року працюють правила безкоштовного роумінгу – тобто за подорожей усередині блоку тарифи за користування мобільним зв'язком не змінюються. Користувач, як і раніше, оплачує звичайний тариф свого оператора, ніби він перебуває у своїй країні.

"Вартість мобільних послуг у рамках роумінгу стане значно нижчою порівняно з цінами до 24 лютого. Українські оператори пропонуватимуть вигідні тарифи для дзвінків до ЄС. Зникне потреба змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - пояснив Стас Прибітько , директор Департаменту розвитку зв'язку Мінцифри.

Нагадаємо, ми писали, що в Австрії передумали запроваджувати платний проїзд для українців.

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