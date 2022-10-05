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"Один из приоритетов". Когда Украину могут включить в роуминг ЕС

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 11:47
"Один из приоритетов". Когда Украину могут включить в роуминг ЕС Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украину намерены включить в зону бесплатного роуминга ЕС. Об этом стало известно из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 15 сентября.

Процесс присоединения украинских операторов связи может начаться в ближайшие недели, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова ZN.UA.

"Придется изменить процедуру для страны, которая пока не является членом ЕС"

25 октября состоится конференция стран G7 по реконструкции Украины под председательством Германии, к которой ЕС готовится совместно с украинским правительством.

Среди других мер помощи Украине может быть и запуск присоединения украинских операторов к бесплатному роумингу. Это одна из главных инициатив ЕС в области связи.

По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, принцип бесплатного роуминга для Украины может быть принят на этой международной конференции по восстановлению Украины.

"Сейчас и премьер лично, и я общаемся с Еврокомиссией по этому поводу. Это один из приоритетов нашей коммуникации. Я думаю, шансы есть. То есть придется изменить процедуру для страны, которая пока не является членом ЕС", - отметил чиновник.

&quot;Один из приоритетов&quot;. Когда Украину могут включить в роуминг ЕСФото: Украинцы смогут звонить в Европе по украинским тарифам (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Что изменится для украинцев за границей после присоединения к роумингу ЕС

В странах ЕС с 2017 года работают правила бесплатного роуминга – то есть при путешествиях внутри блока тарифы за пользование мобильной связью не изменяются. Пользователь по-прежнему оплачивает обычный тариф своего оператора, как будто он находится в своей стране.

"Стоимость мобильных услуг в рамках роуминга станет значительно ниже по сравнению с ценами до 24 февраля. Украинские операторы будут предлагать выгодные тарифы для звонков в ЕС. Исчезнет потребность менять SIM-карты во время поездок по Европе. Права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - объяснил Стас Прибитько, директор Департамента по развитию связи Минцифры.

Напомним, мы писали, что в Австрии передумали вводить платный проезд для украинцев.

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