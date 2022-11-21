В очікуванні житла. Як живуть українці в аеропорту Берліна

В колишньому аеропорту Берліна розгорнули центр з тимчасового проживання для 3600 українських біженців. Новоприбулих втікачів від війни розміщують у двох великих наметах на злітній смузі.

Як живеться біженцям колективному центрі в німецькій столиці, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на DW.

Місця в приміщенні терміналу С вже зайняті

З початку війни Німеччина прийняла понад 1 млн біженців із України. В багатьох регіонах, включаючи із Берліном, вже немає місць, куди можна поселяти людей.

Але приймати біженців у країні не відмовляються – натомість шукають варіанти з розміщення. Один з таких – колишній аеропорт Тегель у Берліні. Там організований центр первинного прийому шукачів притулку та біженців війни з України.

"Ситуація складна, зараз доводиться розміщувати людей у ​​великих наметах. У нас є 600 місць для шукачів притулку. У терміналі C - ще 1600 місць для українців, але зараз вони здебільшого зайняті", - каже Детлеф Квойдзінські з Німецького Червоного Хреста (DRK).

Фото: Новоприбулі біженці в аеропорту (gettyimages.com)

Тим часом, в терміналі змішуються новоприбулі з валізами, які чекають на реєстрацію, та давніші мешканці. Менші діти катаються на самокатах, бігають, старші сидять із мобільними телефонами біля розеток. Інші люди обідають за довгим столом.

Двоярусні ліжка між перегородками – як живуть в очікуванні житла

На злітній смузі встановлені два великих намети на 400 осіб кожен. Навколо них працюють генератори, які вдувають тепле повітря всередину

Всередині тісніше, ніж у житловій зоні терміналу, але організація простору та сама: сірі перегородки розмежовують "кімнати", де встановлені двоярусні ліжка.

Пристосуватися до тимчасового житла допомагають волонтери, перекладачі, доступна медична і психологічна допомога, догляд за дітьми. Біженців годують тричі на день. Також вони можуть вибрати собі одяг.

Фото: Ліжка в наметі відділені перегородками (gettyimages.com)

"Щодня сюди прибуває близько 40 собак, кішок та інших домашніх тварин. Ми їх теж беремо на забезпечення", - зазначає Детлеф Квойдзінські.

Перебування в цьому первинному центрі прийому має обмежуватись кількома днями. Але зараз люди затримуються на 8 і більше днів.

На сьогодні у берлінських центрах прийому понад 3000 біженців війни та шукачів притулку чекають, поки їх розмістять у звичайних умовах.

У Берліні бракує соціального житла

Державне управління у справах біженців (LAF) наразі "не в змозі швидко впоратися із надзвичайно різким зростанням" притоку українських біженців та інших шукачів притулку, наголосила Уповноважена берлінської влади зі соціальних питань та інтеграції Катя Кіппінг.

Навіть не зважаючи на додаткові оренди, подовження строків, ущільнення, орендування готельних номерів, вільних місць для розміщення все одно бракує.

До кінця року планується створити 10 тисяч додаткових місць у тимчасових залах та наметах, включаючи злітну смугу аеропорту Берлін-Тегель.

Фото: Люди сушать одяг поряд із наметами (gettyimages.com)

Берлін серед біженців з України особливо затребуваний – наразі в місті зареєстровано 85 тисяч українців. Але більшість із них знайшли приватне житло. У Державному управлінні у справах біженців на розміщення на облік стали лише 3 тисячі людей. Чимало біженців реєструються у таких центрах прийому після того, як пожили у місцевих родинах.

Дехто знаходить житло за допомогою релігійних організацій. Наприклад, в євангельській конгрегації Св. Марка в залі розставлені ліжка, для одягу є шафа. Є запаси різних пожертв та продуктів. Біженці можуть готувати їжу на трьох кухнях.

Крім того, волонтерами парафії ведуть терапевтичні розмови, щоб допомогти біженцям подолати наслідки своїх травм.

Нагадаємо, ми писали, що сотні біженців у Болгарїі залишилися без харчування в готелях.