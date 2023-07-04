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Новий маршрут. Із Праги до Ужгорода запустять прямий поїзд: деталі

Фото: Поїзд компанії Gepardexpres у Чопі (facebook.com/zakrada.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Із Чехії планують запустити прямий поїзд в Україну сполученням Прага-Ужгород. Спочатку будуть їздити 2 вагони, а згодом – до 12.

Про перспективу нового маршруту розповів власник чеської залізничної компанії "Gepardexpres" Альберт Фікачек, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну раду.

Планується, що із чеської столиці запустять два вагони поїзда, які з’єднуватиме Ужгород з Прагою та Києвом. Наразі тривають переговори Gepardexpres із "Укрзалізницею".

У рамках експерименту днями потяг із 2 вагонами прибув до Чопа з Праги через станцію Кошице. Загалом чеська залізнична компанія має можливість забезпечити 12 вагонів, якщо буде попит на маршрут.

Зазначається, що залишається також отримати дозвіл Державної прикордонної служби України.

Фото: Тестовий потяг Gepardexpres з 2 вагонами у Чопі (facebook.com/zakrada.gov.ua)

Наразі доїхати із Чехії в Україну можна потягами чеської компанії RegioJet із пересадкою у польському Перемишлі.

Нагадаємо, ми писали, що до Варшави запустять стандартні українські поїзди.

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