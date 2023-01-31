Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольців

У Дніпрі закінчують ремонт гуртожитка під соціальне житло для маріупольців. В приміщенні поселять 120 сімей.

Це перший проект, який дасть старт іншим, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "ЯМаріуполь".

Незабаром очкується завершення робіт та відкриття гуртожитку. У приміщеннях замінені вікна, підлога, освітлення, облаштовують спільний простір. Мета проекту – створити затишне та комфортне житло для маріупольських родин.

Зазначається, що це лише перший крок у вирішенні житлового питання.

Усі маріупольці можуть стати на спеціальний облік в центрах "ЯМаріуполь" на отримання соціального житла із зазначенням міста. Заявки розглядатимуться по ходу реалізації наступних проектів житла для переселенців із Маріуполя та району.

Фото: Відремонтовані кімнати в гуртожитку в Дніпрі (t.me/mariupol_1778)

Звертатися за підтримкою в центри "ЯМаріуполь" можна у різних містах:

Запоріжжя, пр. Соборний, 150А;

Дніпро, вул. Воскресенська, 23;

Вінниця, вул. Соборна, 50;

Київ, вул. Антоновича, 39;

Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26;

Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а;

Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а;

Калуш, вул. Грушевського, 13;

Одеса, вул. Пішонівська, 30а;

Львів, Галицька площа, 15;

Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 11;

Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52;

Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9.

Графік роботи центрів: з 8:00 до 18:00, вихідний – неділя. Телефони: (050) 345 1555, (067) 345 1555.

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