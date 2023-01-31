Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольців

У Дніпрі закінчують ремонт гуртожитка під соціальне житло для маріупольців. В приміщенні поселять 120 сімей.
Це перший проект, який дасть старт іншим, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "ЯМаріуполь".
Незабаром очкується завершення робіт та відкриття гуртожитку. У приміщеннях замінені вікна, підлога, освітлення, облаштовують спільний простір. Мета проекту – створити затишне та комфортне житло для маріупольських родин.
Зазначається, що це лише перший крок у вирішенні житлового питання.
Усі маріупольці можуть стати на спеціальний облік в центрах "ЯМаріуполь" на отримання соціального житла із зазначенням міста. Заявки розглядатимуться по ходу реалізації наступних проектів житла для переселенців із Маріуполя та району.
Звертатися за підтримкою в центри "ЯМаріуполь" можна у різних містах:
Графік роботи центрів: з 8:00 до 18:00, вихідний – неділя. Телефони: (050) 345 1555, (067) 345 1555.
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