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Нові стандарти. Для українських дітей у Словаччині створили підручники словацької мови

Фото: Українські біженці у Словаччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Приїзд українських біженців підштовхнув систему освіти Словаччини розробити спеціальний підручник словацької мови як іноземної. За новою програмою українські діти зможуть навчатися із вересня.

Досі вчителі використовуали неакредитовані матеріали під час навчання іншомовних дітей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на novyny.sme.sk.

Міносвіти затвердило як офіційні підручники видання "Ага, словацька!" та "Світ навколо нас", які підготувала Альона Куротова з мовної школи iCanSchool.

"Рік тому ми видали підручники та робочі зошити для навчання словацької мови як іноземної. Ми швидко попрацювали над українсько-словацькою версією та достатнього обсягу друку, щоб українським дітям було чого вчитися", – пояснила авторка.

Раніше вихователі та вчителі використовували неакредитовані матеріали, бо стандарти словацької мови як іноземної не були затверджені.

Нові матеріали складаються з комплекту підручників і робочих зошитів. Вони мають сприяти інтеграції та включенню дітей у навчальний процес.

"Підручники вже допомогли 18 тисячам українських школярів по всій Словаччині, а словацькі вчителі також працюють з ними для дітей словаків, які живуть за кордоном, в іноземних освітніх центрах Європи", – повідомили освітяни.

Навчання для дітей з України у словацьких школах не обов'язкове, тому досі тільки 40% включилися до місцевої системи освіти. Експерти закликають зробити навчання обов'язковим, інакше Словаччина втрачатиме переваги стосовно демографії та потенціалу майбутніх кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині діти вивчатимуть українську мову в школах.

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