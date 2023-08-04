Нові пріоритети. Чому важливо розвивати туризм в Україні навіть під час війни

Під час війни в Україні туризм фактично зупинився. Але згодом, коли в деяких регіонах ситуація відносно стабілізувалася, люди потроху почали повертатися до подорожей. Хоча б для того, щоб просто зберегти своє психологічне здоров'я.

Як змінився туризм в Україні під час війни, чому мандрувати важливо навіть у такий вкрай складний час і що чекає галузь у майбутньому – у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповів член правління Асоціації гостинності Генічеського району, сертифікований туристичний гід Олексій Войцеховський.

Що відбувається з туризмом у період воєнного стану

З початком війни туризм в Україні зовсім зупинився. Думаю, що причин можна не перераховувати – всі ми щодня читаємо новини й бачимо, скільки зла завдали окупанти Україні.

Практично єдиною категорією українців, яка цікавилася житлом у минулому 2022 році, були вимушені переселенці з окупованих територій, а також із районів, наближених до лінії фронту. Основним приймаючим регіоном став Захід України.

Цього року влітку вперше було зафіксовано непогані показники щодо бронювання житла на короткий термін – як у Карпатах, так і на морському узбережжі, в районі Коблево-Одеси. Але потім Росія підірвала Каховську ГЕС, що повністю зупинило відпочинок на морі в Україні цього сезону.

Зміна пріоритетів: Карпати замість моря

Однією з помітних змін у туристичній індустрії України стала зміна пріоритетів по регіонах для відпочинку. Раніше влітку більшість туристів віддавало перевагу морському відпочинку, і набагато менша частина вибирала літній відпочинок у горах.

Фото: Під час війни багато хто відкрив для себе Карпати як відносно безпечний регіон (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Але з початком війни більшість популярних морських курортів Азовського та Чорного моря стали взагалі недоступними. А ті, що доступні, стали небезпечними. Офіційного відкриття морського сезону цього року так і не відбулося, хоча планувалося відкрити кілька пляжів в Одеській та Миколаївській областях.

Через підрив росіянами греблі Каховського водосховища у червні на узбережжя Чорного моря винесло велику кількість сміття та небезпечних предметів, а сама катастрофа принесла багато біди тим, хто жив поряд із водосховищем.

Ця подія стала основною причиною того, що офіційно жодного пляжу на Чорному морі так і не запустили. Якась частина людей все одно поїхала на відпочинок до моря, обираючи готелі з басейнами чи розглядаючи житло біля внутрішніх водойм (озер чи лиманів).

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Але загалом замість морського відпочинку зараз обирають відпочинок у Карпатах. Цей гірський регіон пропонує унікальну природну красу, різноманітність водних об'єктів, безліч активних видів відпочинку та можливості для екологічного туризму. До того ж до Карпат "Укрзалізниця" регулярно запускає нові поїзди, реагуючи на попит.

Крім цього, тут набагато рідше оголошуються тривоги та практично не буває прильотів. Саме це стало основною причиною більшості тих, хто прийняв рішення про поїздку на відпочинок сюди. Спокійно виспатися і хоча б на якийсь час позбутися постійного стресу та тривоги – це одна з основних причин поїздки на відпочинок та перезавантаження у 2023 році.

Фото: Гірський регіон пропонує унікальну природну красу, різноманітність водних об'єктів, безліч активних видів відпочинку (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)



Таке зрушення у перевагах дозволило західним регіонам України активно залучати туристів навіть у такий складний період. Станом на початок серпня основну масу номерного фонду в Карпатах повністю розброньовано до середини вересня.

Жінки та діти. Нова аудиторія туристів

Ситуація з воєнними діями призвела також до зміни аудиторії туристів. Якщо раніше основними внутрішніми туристами були пари та сім'ї з чоловіками, то зараз основними мандрівниками стали жінки та діти.

Усе це призвело до істотної зміни динаміки складу туристичних груп, і навіть появі попиту на різні види туристичних послуг.

Ця тенденція призвела до перегляду пропозицій щодо відпочинку та послуг, бізнес став пропонувати більш зручні, безпечні та цікаві опції для жінок та дітей.

Фото: Наразі основними мандрівниками стали жінки та діти (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Чому туризм важливий навіть під час війни

Може здатися парадоксальним, але розвиток туризму під час воєнного стану має велике значення для здоров'я нації та економічного благополуччя країни.

Важливо розуміти, що туризм не лише приносить доходи готельному бізнесу та місцевим підприємцям у регіонах, а й сприяє створенню робочих місць, відновленню економіки та інфраструктури.

Відпочинок під час воєнного стану дозволяє громадянам країни, яка воює, відволіктися від негативних новин, зміцнити здоров'я та психологічні ресурси, а також підтримати та розвивати національну економіку.

Реабілітація військових та біженців у Карпатах

Карпати як регіон з характерною природною та культурною спадщиною надає виняткові можливості для реабілітації військових та біженців. Перебування в оточенні унікальних пейзажів, заняття екологічним туризмом та участь у програмі екотерапії дозволяють подолати посттравматичний синдром та повернутися до повноцінного життя.

Фото: Офіційного відкриття морського сезону цього року так і не відбулося, хоча були плани відкрити кілька пляжів в Одеській та Миколаївській областях (Олексій Войцеховський/для РБК-Україна)

Місцеві туроператори та організації активно співпрацюють з урядом для створення спеціалізованих програм для реабілітації військових та біженців у Карпатах. Ці програми включають унікальні медичні, психологічні та природні методи лікування та відновлення.

Природа Карпат з її сприятливою атмосферою та еко-терапевтичним потенціалом стає особливо важливою для реабілітації людей, які пережили травматичні події.

Такі програми пропонують не лише фізичне відновлення, а й допомагають відновити психологічну рівновагу та повернутися до активного життя.

Лікарі, психологи, гіди та інші фахівці працюють спільно, щоб надати максимальну підтримку учасникам програми, допомагаючи їм подолати страхи та внутрішні конфлікти.

Завдяки цим зусиллям регіон Карпат стає не лише туристичним місцем відпочинку та розваг, а й місцем, де надається неоціненна допомога тим, хто пройшов через важкі випробування. Цей підхід до туризму під час воєнного стану робить відпочинок у Карпатах унікальним та значущим явищем у розвитку туризму та підтримці здоров'я нації.

Що чекає на український туризм далі

Туризм в умовах воєнного стану в Україні зазнав глобальних та дуже серйозних змін. Зміна уподобань туристів, зміна причин для поїздок на відпочинок, зміна аудиторій – все це докорінно змінило цілу галузь. При цьому поки не ясно, що на нас чекає далі і які зміни ще чекають.

Фото: Подорожі під час війни важливі для здоров'я українців і вже стали необхідністю (Олексій Войцеховський/РБК-Україна)

Але сам факт того, що туризм все ще живий, вселяє надію у всю українську туристичну спільноту. І власники житла, і готельєри, і підприємці, які надають супутні послуги у туризмі, готові змінювати принципи та підходи й адаптуватися під нові реалії та запити туристів.

Подорож під час війни може здатися ризикованою чи недоречною, але вона має колосальне значення для національної економіки та здоров'я громадян України.

Я впевнений, що комплексний підхід до розвитку туризму та підтримки тих, хто потребує допомоги, зробить Україну місцем, яке сприятиме відновленню та процвітанню нації навіть у складні часи й після того, як всі складнощі ми подолаємо.

Зазначимо, за минулий рік бюджет України втратив третину надходжень від туристичної галузі. Значна частина компаній закрилася. Стало відомо, що туризм України недоотримав через війну.

Тим часом українські Карпати влітку стають популярним кліматичним курортом – люди їдуть відпочити в оточенні природи. Під час літньої спеки українці можуть поєднати такий відпочинок із купанням у водоймі. Ми писали, де відпочити біля озер у Карпатах: найпопулярніші локації.

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