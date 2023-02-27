Нові правила проживання українців у Польщі: чи виселятимуть біженців

Із 1 березня у Польщі міняються правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані будуть вносити оплату.

Хто залишиться жити безкоштовно та чи виселятимуть за відмову платити, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Які будуть правила оплати за проживання

У Польщі продовжить діяти правило безкоштовного проживання упродовж 120 днів від дати перетину кордону. За цей період місцеві мешканці, готелі та різні об'єкти розміщення отримуватимуть державну компенсацію за надання місця для проживання та харчування біженцям із України – 40 злотих на добу за людину.

Після 120 днів біженці, які живуть у колективних центрах – готелі, гуртожитки, пансіонати, табори – повинні будуть сплачувати частково за своє перебування. Визначена сума – 50% вартості, але не більше 40 злотих (330 гривень) на добу.

Втім, значна частина людей, які живуть у такому наданому місцевою владою житлі – вразливі категорії населення, які не можуть працювати і заробляти. Отже, для них польська влада зробила виняток і вони продовжуватимуть жити і харчуватися безкоштовно. Це люди пенсійного віку, вагітні, багатодітні матері або з грудними дітьми, люди з інвалідністю.

Фото: Безкоштовне житло у Польщі – перші 120 днів (gettyimages.com)

Місцева влада не знає, що робити з тими, хто не платитиме

Незважаючи на прийняття поправок до закону, влада на місцях не знає, що робити з біженцями, які не зможуть оплачувати своє проживання.

Координаторка допомоги українським біженцям у Новій Руді Барбара Пострах очікує на вказівки від губернатора, щоб зрозуміти, як правильно реалізувати пункти нововведення.

"Є перелік осіб, які звільнені від цих зборів. Серед них особи, які перебувають у складній життєвій ситуації і не можуть сплачувати кошти. У списку також є особи, які мають прийомну сім’ю, тимчасову опіку або особи, які доглядають за людиною, яка має підтверджений ступінь інвалідності", – розповіла вона.

За її словами, немає нормативно-правового акту, на підставі якого можна зробити висновок, що особа перебуває у складних життєвих обставинах і не зможе нести витрати.

Фото: У колективних центрах живуть вразливі категорії біженців (gettyimages.com)

Волонтерка проаналізувала, що зі 150 мешканців центру колективного розміщення в будинку відпочинку CTS у Слупці лише 52 особи мають сплачувати 50% вартості проживання та харчування.

Мера Нової Руди Томаш Кілінський зауважив, що це виклик для місцевої влади та для біженців. Оскільки деякі з них не працюють з різних причин, тому платити за перебування в центрах може бути складно. Також він не знає, що робити з людьми, які відмовлятимуться платити.

Де у Польщі залишається найбільше біженців

У Польщі визначили міста, у яких залишається найбільше українців. Це найбільші міста країни.

у Варшаві проживає понад 100 тисяч українців, які втекли від війни;

у Вроцлаві – 44,5 тисячі;

у Кракові –31 тисяча;

у Познані – 26 тисяч;

у Гданську – 17 тисяч;

у Лодзі – 16 тисяч.

В середньому кількість українців по повітах зменшилася на 30%. Найменший відплив українців був в Лодзі та Щецині – 10%.

Нагадаємо, ми писали, як українцям виїжджати з Польщі без втрати тимчасового захисту.

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