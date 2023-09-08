Зміна правил. Країна ЄС відмовлятиме у захисті частині біженців із України

Уряд Фінляндії вирішив більше не надавати захист біженцям з України без українського громадянства, які не мали посвідки на постійне проживання чи міжнародного захисту. Таке рішення прийнято на засіданні 7 вересня.

Вихідці з третіх країн, які вже отримали захист і дозволи на проживання у Фінляндії, матимуть право перебувати в країні до 4 березня 2024 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Зазначається, що рішення Ради ЄС про надання тимчасового захисту втікачам від війни в Україні поширюється на тих громадян третіх країн, кому в Україні був наданий дозвіл на постійне проживання чи міжнародний захист (статус біженця). Рішення про надання захисту іншим групам людей надається на рівні окремих країн.

Тим іноземцям, які тимчасово проживали в Україні, наприклад, для роботи чи навчання, тимчасовий захист у Фінляндії більше не надаватимуть. Це рішення не торкнеться тих громадян третіх країн, які отримують тимчасовий захист як член сім’ї громадянина України.

Зазначається, якщо підстав для проживання в ЄС для громадян третіх країн немає, то першочерговим рішенням є повернення на батьківщину. Якщо хтось вважає, що це неможливо з міркувань безпеки, вона має право подати заяву про надання міжнародного притулку.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах влада вирішила припинити дію тимчасового захисту для громадян третіх країн, які прибули з України. На повернення додому їм пропонується 5000 євро. Через суди ці біженці відстоюють своє право користуватися захистом нарівні з українцями.

Раніше ми повідомляли, що у Норвегії суттєво зростає хвиля українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.