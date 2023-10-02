ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові обмеження. Міжнародні рейси в РФ під загрозою через санкції: деталі

Понеділок 02 жовтня 2023 14:49
UA EN RU
Нові обмеження. Міжнародні рейси в РФ під загрозою через санкції: деталі Фото: Літак Boeing "Аерофлоту" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російским авіакомпаніям рекомендовано не літати за кордон літаками, які належать "Державній транспортній лізинговій компанії", яка проходить процедуру банкротства. Їх можуть арештувати за кордоном.

Йдеться про 50 літаків Airbus и Boeing, які експлуатують п'ять російських авіаперевізників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Росавіація рекомендувала авіакомпаніям не використовувати для міжнародних рейсів літаки "Державної транспортної лізингової компанії" (ДТЛК). Дочірні компанії ДТЛК проходять процедуру банкротства за кордоном.

"Рішення прийняте через ризик арешту літаків іноземних дочірніх компаній ДТЛК, які проходять процедуру банкротства. Винятки зроблені для рейсів до Туреччини та Білорусі. Рекомендація діє до "особливого рішення", – повідомили джерела в авіаційних колах.

Ризики арешту бортів можуть зачепити авіакомпанії "Аерофлот", S7, "Росія", "Ямал", Аврора".

Раніше ДТЛК вивела кілька десятків літаків західного виробництва із подвійної реєстрації. Ці авіалайнери експлуатували російські авіакомпанії. Але належали повітряні судна іноземним юридичним особам, зареєстрованим в Ірландії – GTLK Europe Capital та GTLK Europe. Високий суд Ірландії прийняв рішення про їх ліквідацію.

Про затримки рейсів через вказівку Росавіації у зв'язку із ризиками арешту літаків днями повідомляла авіакомпанія S7.

Між тим, російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків. Інциденти з технічними несправностями літаків стаються майже щодня.

Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути до неба без американських комплектуючих. Ту-204 і Ту-214 місцевого виробництва в РФ простоюють, аварійні надувні трапи для них розробляли спеціально у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Аэрофлот Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віктор Шатров
Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Олег Васильєв
Розклад на осінь. Як доїхати до Варшави і Хелма з України: поради
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору