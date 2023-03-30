Нова тенденція. У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців

У Польщі з'являється робота для високоваліфікованих працівників з Україні. Це пов'язано із відкриттям відкриттям українських компаній.

17% українських фахівців у Польщі вже знайшли роботу у своїй сфері, повідомили TRAVEL РБК-Україна в міжнародній агенції Gremi Personal.

На яку роботу вдається влаштуватися українцям в Польщі, компанія запитала 1350 людей, які приїхали в цю країну після 24 лютого минулого року.

Половина опитаних ще шукають роботу за своєю кваліфікацією, лише третина вважають, що таку знайти не вдасться.

"Останні 10 років у Польщі українці вважалися робочою силою. Втім повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило цю тенденцію. Тепер у Польщі можна знайти й висококваліфіковану роботу. Це пов'язано з масовим відкриттям українських компаній у Польщі у минулому році. Бізнеси, що приїжджають з України, прагнуть влаштовувати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих фахівців з'являється шанс зайняти гарні посади", – каже директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Інфографіка: Що заважає українцям в Польщі знайти висококваліфіковану роботу (надана РБК-Україна)

За другу половину 2022 року компанія отримала понад 500 запитів на фахових висококваліфікованих спеціалістів.

"Це запити від логістичних компаній, ресторанів, банків, будівельних компаній та навіть від державних сервісів. За цей період до нас зверталися за пошуком проектних менеджерів, спеціалістів з продажів, маркетингу та HR. Це дуже позитивні зміни", – додає експерт.

Між тим, велика кількість фахових спеціалістів з України через війну вимушені працювати на некваліфікованих роботах у Польщі.

60% українців, які працюють у Польщі на простих роботах, не знайшли більш кваліфіковану через незнання польської мови. 50% кажуть, що вчать польську мову, однак вона їм важко дається. 30% кажуть, що вже можуть спілкуватися.

90% українців у Польщі кажуть, що задоволені своєю роботою. 10% не влаштовують умови і вони шукають працевлаштування в іншому місці. 50% опитаних не змінювали місця роботи жодного разу за рік. 25% змінили роботу один раз.

За даними польського управління соціального страхування ZUS, зараз у Польщі офіційно працевлаштовані 739 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для біженців після отримання "карти побиту" у Польщі.

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