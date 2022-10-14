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У Німеччині затвердили новий "квиток за 9 євро". Скільки коштуватиме єдиний проїзний

Фото: Залізнична станція у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині влада домовилася про вартість проїзного, який замінить "квиток за 9 євро", що діяв улітку на всі види транспорту.

Із січня 2023 року жителі країни та туристи зможуть їздити у поїздах, автобусах та метро, заплативши 49 євро на місяць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Про ціну нового єдиного проїзного 13 жовтня домовилися міністри транспорту федерального уряду та урядів штатів. Поки що відкритим залишається питання, хто фінансуватиме такий дешевий проїзд для пасажирів.

У документі з рішенням йдеться, що федеральний уряд виділятиме 1,5 млрд євро на рік на квиток вартістю 49 євро з 2023 року. Федеральні землі погоджуються спільно фінансувати проект, але при цьому хочуть отримати більше коштів від центральної влади для фінансування місцевого транспорту.

"Технічні питання прояснені, так що можна розпочинати підготовку до реалізації. Введення загальнонаціонального квитка, заплановане на 1 січня 2023 року, має бути нашою метою", - зазначив федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінґ.

Фото: Транспорт у Берліні (pixabay.com)

Проте багатьом політикам ціна 49 євро за проїзний видається все одно високою. Наприклад, у Берліні збираються запроваджувати диференційовану модель оплати проїзду.

"У Берліні багато людей, які не можуть зібрати 49 євро на місяць. Тому я розроблю концепцію того, як ми можемо використати квиток за 49 євро в Берліні, щоб запровадити соціально орієнтовані пропозиції, які потім застосовуватимуться по всій країні", - сказала берлінський. сенатор з транспорту Беттіна Яраш .

Новий місячний проїзний за 49 євро буде доступний за передплатою з можливістю скасувати його будь-якої миті.

Нагадаємо, ми писали, що в Австрії передумали запроваджувати платний проїзд для українців.

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