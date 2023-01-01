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Німеччина збільшує фіндопомогу українцям: скільки будуть платити біженцям у 2023 році

Фото: Джобцентр в Німеччині (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Більше мільйона українців після 24 лютого тимчасово переїхали до Німеччини. Ця країна встановила чи не найвищі сере усіх країн ЄС виплати для наших громадян, які рятуються від війни. Крім того, найближчим часом розмір виплат також планують збільшити.

TRAVEL РБК-Україна пояснює, що треба знати українцям про фінансову допомогу у Німеччині у 2023 році.

Як та коли збільшать виплати українцям у Німеччині

З 1 червня 2022 року українців в Німеччині отримують базову виплату у розмірі 449 євро. Нещодавно німецький уряд офіційно оголосив про підвищення фінансової допомоги для тих, хто отримав статус тимчасового захисту і не має роботи.

Виплати нараховує центр зайнятості Німеччини – Джобцентр. Федеральне міністерство праці впроваджує проект, за яким виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.

Очікується збільшення виплат і для інших категорій громадян:

  • Дорослі: 401 євро замість 404;
  • Діти віком 14-17 років: 420 євро замість 376;
  • Діти віком 6-13 років: 348 євро замість 311;
  • Діти менше 5 років% 318 євро замість 285.

Підвищені виплати стануть доступні, починаючи з 1 січня 2023 року. Для отримання підвищених виплат немає необхідності подавати нову заявку. Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня. Виплати нараховуватимуть залежно від конкретної ситуації в родині.

Відзначимо, через війну в Україні наші громадяни у цій країні отримують ті самі пільги, що й громадяни Німеччини. Вони також мають доступ до базової безкоштовної медицини, можуть шукати роботу і віддавати дітей у місцеві навчальні заклади.

Раніше стало відомо, які країни ЄС надають українцям безкоштовні медичні послуги.

Також повідомлялося, як українцям зареєструвати дитину, якщо вона народилася за кордоном.

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