"Ніколи так важко не заробляла". Як працюють на митті посуду українські біженці в Польщі

Більшість працездатних біженців у Польщі влаштовуються на роботу, бо безкоштовне житло і харчування доступні тільки перші 4 місяці. Нерідко погоджуються на важкі умови.

Як вдається підробляти на життя миттям посуду, TRAVEL РБК-Україна розповіла українка Олена Безпалько, яка з двома дітьми живе у колективному центрі розміщення за 60 км від Варшави.

У готелях живуть біженці у складному становищі

Жінка з двома синами 8 та 17 років виїхала з Києва у Польщу у перші дні війни. Відтоді сім'я проживала у трьох готелях, власники яких надавали безкоштовні кімнати десяткам біженців із України. У готельному комплексі на околиці невеликого містечка опинилася в пошуках житла поблизу столиці, щоб старший син мав можливість їздити на навчання у вузі.

"Зараз нас тут залишилося зо два десятки сімей. Ми маємо кімнати з санвузлами, скромне безкоштовне харчування, і нас обіцяють не виселяти. Нам приносять заповнювати заяви, що ми перебуваємо у складних життєвих обставинах, а працювати не можемо, бо тут немає транспортного сполучення – це правда", – пояснює вона умови проживання в колективному центрі, яке оплачує держава поза межами 120-денної програми безкоштовного житла.

Виплати Олена Безпалько отримує тільки на молодшого сина – 500 злотих на місяць (4425 грн).

Фото: Біженці у Польщі потребують гуманітарної допомоги (gettyimages.com)

Як працюють українки на митті посуду

Для оплати навчання сина та базових покупок Олена, як і інші біженці, підробляє в цьому ж готелі.

"На вихідних тут влаштовують заходи на сотні гостей. А нас просять допомагати з миттям посуду. Поляки дуже швидко їдять, тому посуд зносять на кухню безкінечним потоком: сотні супових тарілок з ручками, великі тарілки з гарячим, кава, десерти, через годину знов подача страв. Посуд дуже важкий, а зміна по 15 годин – зранку до половини першої ночі", – розповідає українка про специфіку роботу.

За її словами, на 300-500 гостей на митті посуду може бути 3 людини. В їхні обовязки входить змити з тарілок всю їжу, поставити у посудомийну машину, стерилизатор, потім витерти і розставити по полицях.

"Ложки та виделки ще гірше – тисячі перемити і протерти, наполірувати склянки та чарки. Ми не витримуємо, міняємося періодично, хто що робить. Вночі після весілля чи корпоратива ледве доходжу до кімнати і падаю – ніколи ще так важко гроші не заробляла", – ділиться біженка.

За годину вона отримує оплату майже удвічі меншу, ніж за це платять офіційно – 10 злотих на годину. За 15-годинну зміну виходить 150 злотих (1330 грн).

"Старший син також підробляє офіціантом на цих заходах. До вечора ноги в кров стирає. Нас також залучають до прибирання території напередодні вихідних, декорування навісів – вже безкоштовно", – додає вона.

Українці не скаржаться на таку роботу – це дає їм хоч якісь гроші. Також в готель приїжджають викладачі польської, є професійні курси, тому багато хто планує в майбутньому влаштуватися на кращу роботу.

Нагадаємо, ми писали, кого з українських біженців у Польщі звільнили від оплати за житло.