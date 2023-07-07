Неповнолітніх хлопців можуть не випускати за кордон: про що йдеться

Під час дії воєнного стану в Україні за кордон забороняється виїзд чоловікам призовного віку (18-60 років). Молодші хлопці можуть виїздити, але є немало причин, через які їм можуть заборонити покидати країну.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Повторний виїзд. Коли хлопцям до 18 років забороняють перетинати кордон".

Чи зможуть неповнолітні хлопці, які навчаються у школі чи вищому навчальному закладі за кордоном, приїхати в Україну та потім повернутися в іншу країну, РБК-Україна розповів керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Коли хлопців до 18 років можуть не випустити за кордон

В питанні виїзду неповнолітніх хлопців за кордон треба враховувати теоретичний і практичний аспекти, каже фахівець.

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" поділяє громадян України на категорії щодо військового обов'язку:

призовники – люди, які приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві та призначені для комплектування військових формувань у мирний час та в особливий період.

"На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не заброньовані на період мобілізації. Тобто, призовники не є тими особами, що призиваються на військову службу під час мобілізації", – каже Максим Боярчуков.

В таких ситуаціях порядок виїзду за кордон регулюється Постановою КМУ "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

"Там передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто теоретично, неповнолітні хлопці (17 років), які вже рік і більше навчаються у школі чи вищого навчального закладу за кордоном, можуть виїхати за межі України", – каже він.

Однак практично є більш ніж достатньо механізмів заборонити виїзд такій особі, каже адвокат.

"В силу положень закону "Про прикордонний контроль", підставою для відмови в перетині державного кордону є відсутність документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту в передбачених законодавством випадках", – додає співрозмовник.

Раніше юрист пояснив РБК-Україна, чому можуть не випускати за кордон знятих із військового обліку чоловіків.

Також зараз в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

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