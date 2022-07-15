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Нельзя игнорировать. Что происходит во время воздушных тревог в гостиницах

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 13:29
Нельзя игнорировать. Что происходит во время воздушных тревог в гостиницах Фото: Одна из гостиниц под Киевом (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

О наличии бомбоубежищ гостей информируют при заселении

Отправляясь на отдых в один из отелей или загородных комплексов, о воздушной тревоге нельзя забывать и там. В гостиницах людей всегда оповещают о ней, даже если неслышно самой сирены.

Об этом идет речь в материале "Как работают загородные комплексы Киевщины во время войны. Отельеры рассказали РБК-Украина, что забыть о воздушных тревогах на территории загородных комплексов не удастся. И игнорировать их нельзя нигде, где бы вы не находились.

Несмотря на то, что из ближайшего города сирены может быть не слышно, в самих заведениях гостей оповещают и просят дополнительно устанавливать приложения на телефоны, говорят собеседники.

Когда начинается воздушная тревога, гости могут спускаться в оборудованный подвал, который предварительно показывают им при заселении. Спускаться ли в подвал каждый раз, гости решают по своему усмотрению.

Должны быть огнетушители и указатели, куда спускаться

Требования безопасности во время войны есть и для отелей, и они довольно жесткие, говорит РБК-Украина директор одного из загородных комплексов под Киевом Ольга Костерная.

Нельзя игнорировать. Что происходит во время воздушных тревог в гостиницахФото: В некоторых гостиницах гостей во время тревоги будят ночью (РБК-Украина/Юлия Червинская)

"У нас есть бомбоубежище – глубокое подвальное помещение с потолком, которое должно выдержать удар. Оно рассчитано на количество проживающих. Есть также огнетушители, указатели, куда спускаться, лестница открыта, вся гостиница слышит голосовые оповещения, выключаем лифты, вечером – свет", — перечисляет она меры безопасности.

Есть и отели, где гостей ведут в убежище централизованно, говорит РБК-Украина руководитель отдела продаж другого гостиничного комплекса Артем Ермилов.

В "Equides club", по его словам, гостей даже будят среди ночи и ведут в убежище. Тем более о мерах безопасности не стоит забывать там, где отдыхают дети и предусмотрены детские активности, где проводят детский лагерь.

Напомним, после оккупации Киевской области не открылись половина отелей.

Также эксперт озвучил масштабы потерь туризма в Украине из-за войны.

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