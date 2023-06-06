Негайна евакуація з розселенням. Куди звертатися, щоб виїхати із зони затоплення

У зв'язку з підривом російськими військовими Каховської ГЕС триває негайна евакуація жителів деяких населених пунктів на Херсонщині. Благодійний фонд "Восток SOS" допомагає виїхати та поселитися у шелтери.

Евакуація безплатна для всіх охочих, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Почалася негайна евакуація жителів сіл Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково міста Херсон – острова Корабел.

Зазначається, що благодійний фонд "Восток SOS" організовує безоплатну централізовану та адресну евакуацію, зокрема й із подальшим розселенням у шелтери для представників маломобільних груп населення.

"Ми допомагаємо виїхати й самотнім, родинам, людям з інвалідністю, представникам маломобільних груп населення, особам із дітьми та тваринами. Потурбуйтеся про оточуючих: близьких, друзів, знайомих і сусідів. Ваша небайдужість може врятувати життя", – закликають в організації.

Записатися можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614. Отримати консультацію та записатися на евакуацію можна також у месенджерах: +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).

Через підрив каховської ГЕС проводять евакуацію, під загрозою затоплення перебувають 80 населених пунктів.

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