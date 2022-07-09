"Не хочу ни в какую Варшаву": Актриса Анна Гресь о жизни за границей и возвращении домой

О выезде в Европу, жизни в Италии и семье дома – в интервью актрисы для РБК-Украина

Беспощадная война, которую развязала Россия против Украины, коснулась каждого украинца. Все проживают ее и одинаково, и по-разному. Но абсолютно каждому приходится проходить испытания, к которым жизнь не готовила.

Актрисе шоу "Мамахохотала" на НЛО TV, блогеру и молодой маме Анне Гресь казалось, что она уезжает из дома навсегда. Анна с маленьким сыном Тимом уехала сначала на Запад Украины, а затем – в Италию к незнакомым людям, оставив в Киеве привычную жизнь и мужа Романа Грищука.

Недавно она запустила флешмоб #навікивдячні, в котором призывает украинцев рассказывать о невероятных людях, которые встречались и встречаются украинцам, которые вынуждены выезжать из-за войны.

Для TRAVEL РБК-Украина Анна Гресь рассказала о своем выезде в Европу, поиске жилья за рубежом, истории жизни вне дома и о возвращении домой.

"Планировали провести некоторое время на западе Украины и вернуться куда-то в Польшу. Но я попала домой – и все!"

– В июне вы с сыном Тимом вернулись в Украину. Как принимали это решение? Почему именно тогда?

– Мы с Тимом, моей подругой Наташей и ее дочкой Кирой жили 2,5 месяца в Италии с невероятными людьми, которые нас приютили. Нас никто не выгонял. Наоборот – сказали, чтобы мы оставались, сколько надо. Но Тим очень хотел к папе, я очень хотела домой! Наложилась еще усталость…

И меня смотивировало то, что у Ромы появилась возможность приехать встретить нас с Тимом на границе. Мы планировали встретиться с Ромой, провести некоторое время на западе Украины вместе, и вернуться вдвоем с Тимасей куда-то в Польшу. Но я попала домой – и все!

– Какие были эмоции по дороге домой?

– Если честно, еще 22-го февраля, когда Путин признал террористические организации лнр/днр, я поняла, что будет война. И собирала вещи с мыслью, что могу никогда не вернуться. Что никогда не увижу мужа, друзей, свою квартиру, и что мы все умрем... Это меня морально убивало. Поэтому эмоции от возвращения в Украину были максимально яркими! Радость, счастье. Даже не верилось, что я снова дома!

Фото: Анна с сыном Тимом уехали в Италию, но вскоре вернулись домой (instagram.com/anya gres)

"На пути в Киев я поняла, что назад дороги нет, и меня охватил страх"

Мы четыре дня ехали из Италии, и когда пересекли границу, я поняла, что я не хочу ни в какую Варшаву, я хочу быть только дома!

Когда мы приехали на Запад Украины, я просто объедалась борщами, драниками, салом, вареничками, и радовалась, что снова на родной земле.

Но на пути в Киев я поняла, что назад дороги нет, и поймала такую тревогу: "Аня, что ты делаешь, куда ты едешь, там опасно, у тебя маленький сын", меня охватил страх. Пока мы были в безопасности и не слышали, не видели ужасов (хотя, конечно, я все переживала каждый день), оставалась какая-то тупая надежда, что это все не по-настоящему, что я проснусь, а войны нет. Когда по возвращению услышала первую сирену, у меня был приступ истерического смеха, я просто не могла остановиться. Было и страшно, и ощущение, что мы живем в каком-то сюрреализме.

Когда зашла в квартиру, с которой я раньше мысленно прощалась, была счастлива! Это невозможно передать словами. Тим очень обрадовался, когда увидел все свои игрушки, свою комнату, кроватку…

– Вы не виделись с семьей длительный время. Какой была встреча в Украине?

– Мы с Ромой долго не виделись, но мы созванивались почти каждый день по видео. Я сбрасывала ежедневно по несколько видео в общий чат, чтобы все видели, как Тим растет, развивается. И все вроде как присутствовали. Но, конечно, это не сравнить с тем, когда ты можешь обнять, поцеловать, пожить вместе.

Встреча была долгожданной и трогательной! Больше – для сына. Наше видео встречи Тимаси с Ромой набрало много просмотров. Мы приехали на границу, но нам забыли поставить один штамп, и сказали, что нас не отпускают. И вот нас разделяет шлагбаум, пограничники…

Фото: "Когда пересекли границу, я поняла, что я не хочу ни в какую Варшаву, я хочу быть только дома", - говорит Анна Гресь (instagram.com/anya gres)

Но мы решили отпустить хотя бы Тима, чтобы он побежал к папе, а сами вернулись еще на таможню. И так хорошо, что догадались снять видео – я его просматриваю до сих пор. Золотые часы солнечные, шлагбаум, таможня и сын бежит домой, к папе – это так символично. Искренний момент.

Первые два месяца жизни за границей я просыпалась и смотрела, есть ли смс от мужа, что "я жив, цел, все ок"... Если ее не было, я уже рисовала себе страшные картины, развитие событий, как мы будем сами... А потом оказывалось, что Рома просто забыл мне написать, или телефон разрядился. Очень страшно было, особенно, когда были бои на Берестейской, мы там недалеко живем. И вообще у нас дом на границе города. Рома говорил, что из окна были видны бои, пожары, что дышать нечем.

– Как тебе Иду в Киеве? Что чувствуешь?

– Сейчас мне в Киеве, с одной стороны, хорошо: я дома, Тимася с папой, с бабушкой, я делаю свои дела, начала снова заниматься своим бизнесом шелкового белья. Но с другой – очень тревожно: бомбят, сирены – страшно. Не бомбят несколько дней – еще страшнее. Думаешь, значит накапливают силы, чтобы по всем одним махом ударить.

Когда после пяти дней перерыва в Киеве ночью началась сирена, я снова поймала панику. Разбудила Рому, вынесла кроватку Тима в коридор, сама там ночевала и Рому просила, но он пошел спать. А я думаю: "вот сейчас прилетит, а я не настояла, и теперь все...". Это безгранично истощает.

Но радует, что несмотря ни на что-жизнь продолжается. Город не вымер, он существует и старается проживать свои лучшие дни в эти худшие времена.

"Нашли жилье через сайт, который создали студенты Гарварда за пару ночей"

– Сталкивались ли вы с мнением вроде "ага, ты уезжала, а мы оставались"? Ведь в соцсетях ходили посты сомнительного содержания о разделении на тех, кто остался и тех, кто уехал.

– Мне никто ничего не сказал, что я уехала. Все понимали, что я с ребенком. Ни одного кривого слова. А я со своей стороны не очень афишировала какая-то личная жизнь, потому что понимаю, что сейчас все, что нужно – информационная поддержка, разглашение всего, что происходит в войне. Чтобы о нас не забывали в мире.

Фото: В Италии Аня с подругой и сыном поселились у семейной пары – итальянца и американки (instagram.com/anya gres)

– Как вы провели несколько месяцев за границей? Как нашли семью, которая вас приютила, и что ты крупнейшее поразило?

– Больше всего поразила доброта. Искренность и бескорыстие. Сначала мы сидели три недели на Западе, и это был словно "дом ждунов", которые ждут, что война закончится, и не живут. А у нас с подружкой дети, и надо их как-то занимать. Потом бахнуло в Ивано-Франковске, и мы решили поискать варианты жилья за рубежом. Хотя у меня на счету 40 посещенных стран, Италию я всегда себе оставляла "на старость" как страну, в которую всегда успею. А тут так совпало, что поехали именно туда.

Проложили маршрут на четыре дня на машине. Кстати, сначала нашли аренду жилья, думая, что на месяц у нас денег хватит. Наивные. А потом нам скинули бесплатный вариант, где владельцы дома готовы были принять украинцев, да еще и у моря! Мы нашли это жилье через сайт Ukrainian shelters, который сделали студенты Гарварда за пару ночей.

Наши хосты, Андре Анна – невероятные люди, они даже спрашивали, есть ли у нас деньги на бензин, чтобы мы добрались! Полностью забили нам холодильник продуктами, даже подгузники нужного размера приобрели по тому, что мы писали о себе, когда обращались.

Фото: Жилье нашли через ресурс Ukrainian shelters, который создали студенты из Англии (instagram.com/anya gres)

Мы вчетвером (я с Тимом и Наташа с Кирой) жили в летнем домике напротив основного. Одна комната нам, вторая – Наташе с Кирой. Рядом – море, парк с развлечениями для детей. Еще очень повезло, что хоть Андре итальянец, Анна – американка, и они оба разговаривают по-английски. Потому что на итальянском я мало что знаю.

"Когда я поняла, что мысли у меня уж очень нездоровые, то обратилась к психологу"

– Что было самым сложным в тех условиях? И что помогало?

– Сложнее всего в тех условиях было испытывать эмоции. С одной стороны, я не могла радоваться, хотя я же якобы в Италии, живу у классных людей, рядом море – но как радоваться, когда в твоей стране война? Впрочем, я не могла и грустить, позволять себе переживания, негатив, потому что "почему ты жалуешься, если не сидишь в бомбоубежище и не переживаешь все те ужасы?".

Я будто замерла. Не понимала, как и что "можно" чувствовать, как себя вести. Конечно, еще трудно с ребенком 24/7, когда никто не помогает, особенно трудно было, когда мы вдвоем заболели – у Тимаси было два курса антибиотиков, у меня тоже курс лекарств с температурой 40. И плюс – новости. И все чужое вокруг. Не знаешь, сколько это все продлится. Понимала, что грех жаловаться, но я была истощена, обессилена, с депрессивным состоянием.

Что "вытягивало"? Когда я поняла, что мне нужна помощь, что мысли у меня уже очень нездоровы, я обратилась к психологу – и это было очень правильное решение. Она мне дала разрешение, что я могу и радоваться, и грустить. И стало легче, я начала немножко жить и позволила себе проживать свои эмоции. Нельзя сравнивать свой опыт с чужим. Каждый проживает свою жизнь. Помогало выспаться, увидеть смску со словами о том, что у Ромы все хорошо, и качественно провести время с сыном.

Фото: Дорога как в Италию, так и обратно домой, заняла по несколько дней (instagram.com/anya gres)

– Сейчас каждый украинец помогает, как может. Расскажите, какой путь выбрали вы? Чем помогаете, кто поддерживаете?

– Мне, как и многим украинцам, хотелось бы делать больше! Но я стараюсь делать посильно то, что могу. Настроила себе обязательное отчисление 10% от моих средств на благотворительные фонды, регулярно доначу знакомым на нужды армии. С первого дня веду информационный фронт у себя в блоге, и у мужа тоже есть.

"Солом’янські котики" – фонд, который помогает многим и которому я доверяю. Вот сейчас я также собираю на оборудование и авто для подразделения "Гонор". Устроила благотворительный аукцион своих вещей, и перевела все собранные средства на этот сбор, а также призываю украинцев приобщаться. Меня каждый день восхищают и доводят до слез наши люди! Кажется, что мы можем абсолютно все!

Фото: Анна собирает средства на помощь военным (instagram.com/anya gres)

– Есть ли или были в вашему окружении люди с позицией "не все так однозначно"? Если да, пытались ли им что-то объяснить?

– В моем окружении у всех все однозначно. Россиян у меня было несколько знакомых, но я с ними не общаюсь. Один раз женщина из ДНР мне прокомментировала что-то, или ответила на сторис. Из любопытства выслушала ее позицию, почему она поддерживает эту войну. Поняла, что там все равно ничего не объяснишь – и дальше не занималась этим.

– Когда мы победим, какую наденете вышиванку?

– Мне писал один магазин вышиванок, который я давно люблю, с предложением разработать вышиванку для победы. Я в поиске дизайна, цветов. Но, очевидно, что желто-голубая вышиванка будет очень уместной и красивой. Поэтому надену особую – нашу, победную.

Напомним, ранее актриса Ольга Сторожук рассказала, возможно ли любое сотрудничество с РФ после войны.