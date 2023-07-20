Названі 20 найбільш затребуваних професій у ЄС: кого шукають в інших країнах

У Європі колосальний дефіцит робочої сили – кількість професій із незаповненими вакансіями сягає 400. Водночас є забагато спеціалістів із інших 321 професій.

Незатребувані вакансії намагаються заповнити за допомогою робітників із інших країн. Яким фахівцям буде легше отримати робочу візу чи запрошення на роботу в ЄС, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

У звіті Європейського управління праці (EURES) про дефіцит і надлишок робочої сили за 2022 рік визначили, які професії у ЄС намагаються зайняти власною робочою силою, а на які доводиться запрошувати людей із третіх країн.

Ситуація призвела до того, що деякі країни, зокрема, Німеччина, адаптують міграційне законодавство, щоб залучити молодь із інших країн та полегшити отримання робочих віз.

Інші країни ЄС також змінили свою політику щодо трудової міграції, щоб стати більш привабливими для тих працівників, яких вони вкрай потребують.

У нещодавній рекомендації Єврокомісія запропонувала сприяти цільовій трудовій міграції з країн, що не входять до ЄС як один із способів подолання браку працівників у ключових секторах держав.

У звіті EURES опублікований перелік найбільш затребуваних професій у ЄС – деякі з них є дефіцитними аж у 16 ​​країнах. Іноземці, які мають відповідний досвід або освіту в цих професіях, мають вищі шанси отримати запрошення на роботу та візу в Європу порівняно з іноземцями інших професій.

Фото: Кухарі - в числі дефіцитних працівників (gettyimages.com)

За даними EURES, до топ-20 найбільш затребуваних в ЄС професій входять такі:

Муляри та суміжні працівники; Теслі та столяри; Водії вантажівок і вантажівок; Налагоджувачі та оператори металообробних верстатів; Медсестри; Сантехніки та укладальники труб; Електрики на будівництві; Зварювальники та різальники; Бетоноукладачі та суміжні працівники; Робітники з листового металу; Укладальники підлоги та плитки; Розробники програмного забезпечення; Кухарі; Будівельні робітники; Електрослюсарі та слюсарі; Програмісти додатків; Лікарі загального профілю; Водії автобуса та трамвая. Слюсарі та ремонтники автотранспорту. Лікарі-спеціалісти.

А деякі професії є надлишковими у Європі. Зокрема, графічні та мультимедійні дизайнери, адміністративні та виконавчі працівники, журналісти, дизайнери інтер’єрів та декоратори, продавці. Таким фахівцям буде складніше отримати робочу візу до ЄС.

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