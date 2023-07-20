Названы 20 самых востребованных профессий в ЕС: кого ищут в других странах

В Европе колоссальный дефицит рабочей силы – количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400. В то же время есть слишком много специалистов из других 321 профессий.

Невостребованные вакансии пытаются заполнить с помощью рабочих из других стран. Каким специалистам будет легче получить рабочую визу или приглашение на работу в ЕС, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В отчете Европейского управления труда (EURES) о дефиците и избытке рабочей силы за 2022 год определили, какие профессии в ЕС пытаются занять собственной рабочей силой, а на какие приходится приглашать людей из третьих стран.

Ситуация привела к тому, что некоторые страны, в частности, Германия, адаптируют миграционное законодательство, чтобы привлечь молодежь из других стран и облегчить получение рабочих виз.

Другие страны ЕС также изменили свою политику по трудовой миграции, чтобы стать более привлекательными для тех работников, в которых они крайне нуждаются.

В недавней рекомендации Еврокомиссия предложила содействовать целевой трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС, как один из способов преодоления нехватки работников в ключевых секторах государств.

В отчете EURES опубликован перечень наиболее востребованных профессий в ЕС – некоторые из них дефицитные аж в 16 странах. Иностранцы, имеющие соответствующий опыт или образование в этих профессиях, имеют более высокие шансы получить приглашение на работу и визу в Европу по сравнению с иностранцами других профессий.

Фото: Повара – в числе дефицитных работников (gettyimages.com)

По данным EURES, в топ-20 наиболее востребованных в ЕС профессий входят следующие:

Каменщики и смежные работники; Плотники и столяры; Водители грузовиков и грузовиков; Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков; Медсестры; Сантехники и составители труб; Электрики на строительстве; Сварщики и резчики; Бетоноукладчики и смежные работники; Рабочие по листовому металлу; Укладчики полов и плитки; Разработчики программного обеспечения; Повара; Строительные рабочие; Электрослесари и слесари; Программисты приложений; Врачи общего профиля; Водители автобуса и трамвая. Слесари и ремонтники автотранспорта. Врачи-специалисты.

А некоторые профессии избыточны в Европе. В частности, графические и мультимедийные дизайнеры, административные и исполнительные работники, журналисты, дизайнеры интерьеров и декораторы, продавцы. Таким специалистам будет сложнее получить рабочую визу в ЕС.

Напомним, мы писали, в каких странах Европы самые высокие зарплаты.

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