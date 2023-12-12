Найщасливіша країні світу – у Європі: у чому її особливість

Якість життя у різних країнах вимірюють за доступом до економічних благ, але щасливими жителів роблять інші речі. Команда експертів у World Happiness Report визначили найщасливішу країну світу.

За яким критеріями перше місце посіла Фінляндія, РБК-Україна з посиланням на express.co.uk.

Людей у ​​різних країнах світу запитували, наскільки вони задоволені своїм життям. У 2023 році Фінляндія очолила рейтинг шостий рік поспіль.

Вважається, що високий рівень щастя жителі Фінляндії відчувають завдяки тому, що насолоджуються простими речами: проведенням часу в лісі, чистим повітрям. Фінляндія має найбільший відсоток лісів у світі – близько 75% території країни вкрито лісами, і це дає можливість жителям проводити скільки завгодно часу на природі. У цих лісах можна вільно збирати ягоди та гриби.

У Фінляндії також низький рівень злочинності та корупції, отже, більшість жителів почуваються там у безпеці. Навпаки, Афганістан і Ліван були найнещаснішими країнами, де багато жителів постійно стикалися з небезпекою.

Країна також має понад 3 млн саун для населення всього в 5 млн людей. Культура сауни занесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вважається, що сауни мають величезну користь для здоров’я, і у Фінляндії люди також можуть поєднувати їх із зануренням у холодну воду.

Фото: Розваги у Фінляндії (unsplash.com)

Хоча взимку у Фінляндії дуже темно, влітку сонце ледь заходить і країна насолоджується білими ночами. Взимку жителі можуть бачити північне сяйво.

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