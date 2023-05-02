Найнижчі надходження. Скільки коштів приніс український туризм у 2023 році

В Україні підрахували податки від туристичної галузі за перший квартал 2023 року. Загалом бюджет отримав 383 млн гривень.

Це на третину менше, ніж за перші три місяці 2022 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму України.

За січень-березень 2023 року представники туристичної галузі сплатили на 29% менше податків (383 млн 221 тис. грн), ніж за перший квартал 2022 року (540 млн 406 тис. грн). Торік падіння надходжень до бюджету порівняно з аналогічним періодом 2021 року склало 39% (у 2021-му в казну від тургалузі надійшло 629 млн 135 грн).

Кількість юридичних осіб, які займаються туризмом, зменшилася на 35%, а фізичних – на 34%. Торік за цей самий період в туристичній галузі України стало на 44% менше юридичних осіб, і на 36% – фізичних.

Найбільше надходжень до держбюджету за перший квартал 2023 року сплатили готелі – 61% (233 млн 693 тис. грн). Втім, це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2022 року (299 млн 782 тис. грн) і на 41% менше за той же період у 2021 році (394 млн 576 тис. грн).

Турбази та дитячі табори відпочинку цього року сплатили менше на 48% податків від діяльності – 25 млн 652 тис. грн проти 49 млн 112 тис. грн за перші три місяці минулого року. З 2021 року податкові надходження за цей період впали на 78%.

Інфографіка: Податки за 1 квартал (надана ДАРТ)

На 20% більше податків надійшло від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів. Однак в порівняні з 2021 роком цей сума зменшилася на 67%.

Перший квартал року завжди характеризується найнижчими податковими надходженнями від тургалузі, зазначає голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів. Бо туристичний сезон в Україні починається в травні і закінчується в листопаді.

Фото: Туристична локація в Ужгороді (pixabay.com)

"Для підтримки економіки великої частини нашої країни важливо, щоб цього року українці більше подорожували безпечними регіонами країни, не тільки щоб перезавантажитися та провести час з рідними, а й задля того, щоб підтримати нашу галузь, яка сьогодні, як ніколи, потребує туристів", – закликала вона.

Нагадаємо, ми писали, у яких регіонах готелі сплатили найбільше податків під час війни.

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