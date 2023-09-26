Найкращі показники за 10 років. Як відновився туризм у Європі без росіян

Туризм у Європі після пандемії відновлюється рекордними темпами. Мільйони людей кинулися надолужувати відпочинок, який був недоступний через ковідні обмеження.

Які показники у туристичній галузі Європи на тлі зменшення числа росіян, РБК-Україна розповідає з посиланням на DW.

У Європі туристичний бум без росіян та китайських туристів

Відновлення туризму у Європі після пандемії триває швидими темпами. Готелі, туроператори та авіакомпанії фіксують нові рекорди.

"У першій половині 2023 року кількість ночей, проведених у туристичних закладах, досягла найвищого рівня за останнє десятиліття, що свідчить про помітне відновлення показників галузі в багатьох країнах", – зазначається на сайті Євростату.

У першому півріччі цього року в туристичних закладах було проведено 1 193 млн ночей, що майже на 11 млн більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Крім того, було на 136 млн ночей більше, ніж у першому півріччі 2022 року.

Високі показники у туристичній галузі в 2023 році фіксуються попри фактори, які мали б стримувати туризм: інфляція та ріст цін у Європі, спека та пожежі в Середземномор'ї. Особливість цього туристичного буму в тому, що він відбувається на тлі різкого скорочення числа російських туристів у Європі та малого потоку китайських мандрівників, який ще не відновився.

Одними із найактивніших були німецькі туристи які не економили та бронювали відпочинок у чотири- і п'ятизіркових готелях на курортах. Зріс попит на сімейний відпочинок у форматі "все включено". А Німеччина – один із провідних ринків виїзного туризму у Європі.

Фото: Пляж в Іспанії у серпні 2023 року (gettyimages.com)

Згідно з даними великого німецького туроператора, високий попит на відпочинок залишатиметься й у зимовому сезоні. Бронювань вже зараз на 15% більше, ніж минулої зими. Наприклад, найбільший попит на відпочинок у Єгипті та на Канарських островах.

Влітку німці найбільше обирали відпочинок у Греції, Туреччині та Італії. У Греції туризм цього року може бути рекордним – країна приймала щомісяця на 10% більше авіапасажирів, ніж у 2019 році, коли були рекордні показники відвідуваності – 33 млн туристів.

У європейського лоукостера рекордний пасажиропотік

Крім організованого туризму багато європейців подорожують самостійно. Особливо, коли подорожі короткострокові з метою екскурсій. Європейці або їдуть за кермом автомобіля, або літають із бюджетними авіакомпаніями.

Туристичний бум також помітний у показниках пасажиропотоку лоукостерів. Наприклад, у Ryanair показники по кількості пасажирів за липень та серпень 2023 року виявилися кращими в історії компанії. Лише у серпні Ryanair перевіз рекордні 18,9 млн пасажирів, що на 4 млн людей більше, ніж у серпні 2019 року.

Фото: Пасажири Ryanair (unsplash.com)

Про значне зростання числа туристів по всій Європі свідчать і звіти інших авіаперевізників. Фінансові показники істотно покращилися як у лоукостерів – німецького Eurowings і британського EasyJet, так і в класичних авіакомпаній: Lufthansa, Air France KLM, British Airways і Iberia, AerLingus.

Ріст прибутків їм забезпечили туристи, бо згідно із глобальним опитуванням, 80% авіапасажирів літають з туристичними або особистими цілями.

Туристів у Європі стане більше завдяки китайцям

Туризм у Європі в найближчі місяці та у 2024 році тільки зростатиме. Цьому посприяють також і китайські туристи. Китай знімає ковідні обмеження на групові поїздки своїх громадян. Китайцям дозволили відвідувати Францію, Португалію, Німеччину та Великобританію.

Фото: Туристи у Луврі, Франція (unsplash.com)

Згідно з нещодавнім дослідженням консалтингової компанії IPK International, яка вивчає світовий туристичний ринок, понад 80% учасників опитування у Китаї заявили, що планують у найближчі 12 місяців подорожувати за кордоном. Найбільший інтерес у них викликає Європа.

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