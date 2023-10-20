Найкращі об'єкти. Топ-10 туристичних місць, які варто відвідати у Європі

Європа – один із найпривабливіших напрямків для туристів зі всього світу. Нещодавно платформа бронювання житла Booking назвала десять найкращих напрямків, які отримали схвалення мандрівників за культурну привабливість.

Які міста та локації у Європі варто відвідати туристам, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Столиця Франції – на першому місці

Париж відомий поєднанням історичних пам’яток, музеїв світового класу та культурної активності. У місті проводиться 793 культурних та історичних заходів.

Центр Парижа наповнений історичними пам’ятками та мистецькими дивами. Однією з таких "перлин" є Музей Лувру, який впізнають за грандіозною скляною пірамідою, яка прикрашає його центральний внутрішній двір під назвою Cour Napoléon.

У цьому всесвітньо відомому музеї є вісім відділів про історичні епохи, де влаштовують постійні та тимчасові виставки. Серед найвідоміших експонатів музею – коштовності Рамзеса II і загадкова Мона Ліза, шедевр Леонардо да Вінчі.

Фото: Ейфелева вежа (pixabay.com)

Ще одна захоплива пам'ятка – Ейфелева вежа заввишки 314 метрів. Та готична церква 13-го століття Сент-Шапель, де знаходиться найстаріший настінний розпис Парижа, хоча реліквії знайшли нову резиденцію в скарбниці собору Паризької Богоматері.

Прага – улюблене місто театралів

Столиця Чехії – чудове місце для любителів театру. Там пропонується 371 шоу, що перевершує театральні пропозиції багатьох інших міст. Національний театр втілює чеську історію та мистецтво. Тут проводять різноманітні вистави – від класичних балетів до захопливих опер.

Також Прага може похвалитися 493 культурними заходами. Серед них –Празький Град, відомий не лише своєю історичною значущістю, але й своєю архітектурою.

Празький астрономічний годинник, який є третім найстарішим у світі, продовжує показувати час.

В Іспанії радять Барселону

Привабливість Барселони не лише в її знакових пам’ятках, але й у різноманітності культурних місць. Місто пропонує відвідувачам 583 такі активності. У місті розташовані відомі пам’ятки: Храм Святого Сімейства, химерний парк Гуель і мистецький шедевр Будинок Бальо, створений архітектором Антоніо Гауді.

Фото: Архітектура Барселони (pixabay.com)

Поблукати коридорами історії та мистецтва можна у 92 музеях: від захоплюючого Фонду Жоана Міро та надихаючого Музею Пікассо до Національного художнього музею Каталонії.

Відень – культурна столиця Європи

Відень часто називають культурною столицею Європи, бо місто відоме музеями, палацами та садами. Знамениті композитори Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Брамс і Малер жили й творили тут.

Віденський будинок Моцарта, також відомий як Будинок Фігаро, був перетворений на музей і є обов’язковим для відвідування любителями класичної музики, оскільки колись він був резиденцією легендарного Моцарта.

Крім того, архітектурна перлина Бельведер складається з двох палаців – Верхнього та Нижнього Бельведеру. У Верхньому Бельведері, де зберігається безцінна колекція мистецтва Австрії, відвідувачі можуть побачити твори різних мистецьких течій, у тому числі такі відомі роботи, як шедевр Густава Клімта "Поцілунок".

Мадрид цікавий музеями та фламенко

Столиця Іспанії також потрапила у топ-10 культурних локацій. Наприклад, у всесвітньо відомому музеї Прадо відвідувачі можуть ознайомитися з шедеврами великих іспанських художників, таких як Веласкес, Гойя та Ель Греко.

Фото: Музей Прадо у Мадриді (pixabay.com)

У Музеї королеви Софії представлені роботи сучасних іспанських художників –Сальвадора Далі, Хоана Міро та Пабло Пікассо. Крім того Королівський театр входить до числа найкращих ліричних театрів Європи. Також у Мадриді діє найбільша у світі кількість фламенко-клубів, а відому мадридську вулицю Гран-Віа часто називають "іспанським Бродвеєм", бо вона є головною світовою сценою для музичних постановок.

Берлін цінують за класичну музику

Столиця Німеччини пропонує багато варіантів для любителів мистецтва та музики: 200 музеїв, 400 галерей, три оперні театри, 8 великих симфонічних оркестрів, понад 90 кінотеатрів та численні культурні заклади.

Для тих, хто цінує класичну музику, Берлін може похвалитися кількома відомими закладами: Deutsche Oper, Komische Oper, Staatsoper і Staatsballett Berlin. Концертхаус та Берлінська філармонія приймають одні з найпрестижніших оркестрів світу.

У Берліні працюють понад 150 театрів і сцен. Серед них Deutsches Theater, Schaubühne та Berliner Ensemble.

Лісабон приваблює музеями

Столиця Португалії Лісабон відома багатьма музеями, включаючи вежу Белен 17-го століття, Військово-морський музей і Музей мистецтва, архітектури та технологій.

Музеї Лісабона охоплюють широкий спектр предметів від мистецтва та археології до світу плитки, душевних звуків музики фаду та філігранної майстерності.

Досліджуючи архітектуру міста, туристи можуть помилуватися схожим на фортецю Катедралем де Се (Собор Лісабона), важливою релігійною вежею, і відчути гостинну атмосферу Церкви Лорето, втілення барокової архітектурної спадщини Лісабона.

Знаменитий Амстердам для любителів картин

Амстердам багато відомих сучасних художників називають домом – наприклад, Саскія де Брау, Роб Шолте та Інес Ван Ламсвеерде. Тож приваблює любителів культури.

Тут розташований Державний музей, який може похвалитися найбільшою колекцією мистецтва в країні, і Музей Ван Гога, де представлено близько 700 робіт знаменитого художника, зокрема такі культові шедеври, як "Соняшники" та "Цвіт мигдалю".

Фото: Музей Ван Гога в Амстердамі (pixabay.com)

Крім того, Будинок Анни Франк, де молода письменниця переховувалася під час Другої світової війни експонує артефакти та оригінальну копію її щоденника. Історію голландського опору під час Другої світової війни можна побачити через експонати музею Verzetsmuseum.

Столиця Угорщина – місто митців

Будапешт вважають притулком для мислителів, художників, письменників і музикантів, адже там діють 40 театрів та понад 100 музеїв.

Серед культурних скарбів – Музична академія Ліста, заснована відомим композитором Францем Лістом у 1875 році. Це престижний університет, де проводяться жваві концерти.

Будинок сучасного мистецтва "Трафо" – динамічне місце експериментального мистецтва, яке пропонує різноманітну програму, що включає театр, танці, вистави та музику.

Музей сучасного мистецтва Людвіга в Будапешті демонструє чергові виставки авангардного та східноєвропейського мистецтва, які рідко можна побачити в інших місцях.

Найпопулярніше місто у Польщі

Найбільш відвідуване місто Польщі є жвавим культурним центром завдяки театрам, виставкам, музеям, галереям, кінотеатрам та культурними фестивалям, які супроводжуються виставами вуличного мистецтва.

Музей Чарторийських є відомим місцем для любителів мистецтва, там зберігається "Дама з горностаєм" Леонардо да Вінчі та різноманітна колекція картин.

Фото: Костел Діви Марії у Кракові (pixabay.com)

Крім того, естети можуть відвідати одну з його знакових визначних пам’яток, церкву Св. Марії, яка є відомою скарбницею мистецтва, що містить шедеври, зокрема, Файта Штосса.

Нагадаємо, ми писали, куди найбільше їдуть українці в екскурсійні тури восени. Серед популярних напрямків – Франція, Італія, Румунія та Чехія. Експерти кажуть, що зараз комфортна пора, щоб ходити по екскурсійних об'єктах, картинних галереях.

Також ми писали про топ-5 міст Європи для мандрівки у жовтні. Варто відвідати Шотландію, Іспанію та Австрію.