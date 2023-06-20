Найближчі сусіди. Як українці оцінили допомогу Польщі, Молдови та Румунії: дослідження

Українські біженці у Польщі, Румунії та Молдові продовжують потребувати фінансової та матеріальної допомоги. Про це йдеться у новому дослідженні Ground Truth Solutions.

Більшість українців відчули зниження підтримки у трьох сусідніх країнах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на reliefweb.int.

Міжнародна організація Ground Truth Solutions провела дослідження, як українські біженці сприйняли допомогу у сусідніх країнах – Польщі, Румунії та Молдові. Українців у цих країнах опитували через соцмережі.

Біженців запитували, що вони думають про доступ до допомоги та інформації, про те, як вони звертаються за підтримкою і як сприймають справедливість її надання.

Дослідження показало, що майже всі учасники опитування в трьох країнах (94-99%) все ще потребують допомоги, незважаючи на те, що вже отримують певну підтримку.

Опитані називали такі основні свої потреби:

грошову допомогу;

продукти харчування;

непродовольчі товари (наприклад, засоби гігієни, одяг, ліки);

медичні послуги;

допомогу у підготовці до зими.

У Молдові українські біженці потребують готівки та товарів частіше, ніж біженці в інших двох країнах. У Румунії найбільше потребують житла та транспорту.

"Українські біженці мало сподіваються на гуманітарну допомогу. Люди не почуваються поінформованими, з ними не консультувалися щодо їхніх потреб, і вони не відчувають, що можуть вплинути на отримання матеріальної допомоги", – йдеться у звіті.

Фото : Українські біженці у Польщі ( gettyimages . com )

При цьому українські біженці більш задоволені підтримкою в Молдові – включаючи інформацію та справедливий розподіл допомоги. Серед основних структур, що допомагають, українці виділяють такі:

у Молдові та Румунії – ООН та пов'язані організації. 77% біженців у Молдові отримали допомогу від релігійних установ;

у Польщі більше допомоги надійшло від місцевої та центральної влади, і менше – від ООН та міжнародних організацій.

у всіх трьох країнах – третина біженців отримали підтримку від місцевих волонтерів та громад.

Доступ до допомоги у трьох сусідніх країнах відрізняється. Наприклад, у Молдові лише 17% сказали, що доступ до підтримки складний. При цьому 64% біженців у Польщі та 47% у Румунії не можуть отримати допомогу. У Польщі найбільші труднощі з доступом до допомоги зазнають люди похилого віку, у Молдові та Румунії – великі сім'ї.

Висока потреба у виплатах та матеріальній допомозі може бути пов'язана з рівнем зайнятості. У Молдові грошей потребують 94% опитаних, а офіційно працевлаштовані 25% біженців, у Румунії – 84% потребують фінансової підтримки, а роботу знайшли 32%. У Польщі виплати потрібні 72% респондентів, а рівень працевлаштування – 35%.

У кожній країні більшість українців кажуть, що надання допомоги погіршилося: у Польщі про це заявили 78% опитаних, у Молдові – 59%, у Румунії – 64%.

Нагадаємо, ми писали, що на болгарському телебаченні запустили новини українською мовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.