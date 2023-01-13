UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільше скорочення. Українці все менше просять статус захисту в ЄС, – Євростат

Фото: Українські біженці в Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Протягом листопада 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зменшилася у 20 із 26 європейських країн. Найбільше скорочення зафіксовано у Польщі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

За даними Євростату, Польща надала тимчасовий захист на 14 510 українців менше порівняно з попереднім місяцем. За нею йдуть Болгарія та Ірландія – там їх стало менше на 4 420 та 2 005 відповідно. Кількість українців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, зменшилася на 1210 осіб. А найбільший приріст зафіксовано у Франції та Румунії: там стало на 5505 і 2320 більше українців, які отримали тимчасовий захист відповідно.

"Порівняно з жовтнем зменшилася кількість українських бенефіціарів тимчасового захисту в Польщі через зняття з реєстрації статусу тимчасового захисту. Подібне зниження вже було зареєстровано в жовтні порівняно з вереснем", – пояснює Євростат.

Тільки у березні, в перший місяць російського вторгнення в Україну, Польща надала тимчасовий захист 675 085 українцям. Це найвищий рекорд з усіх держав ЄС.

Більшість українців, яким надано тимчасовий захист в ЄС – це жінки. Найбільше за листопад їх було в таких країнах:

  • Польща – 25 895 (64%);
  • Німеччина – 20 855 (57%);
  • Румунія – 6030 (56%);
  • Франція – 6015 (68%);
  • Італія – 5270 (69%).

Раніше юрист розповіла, чи можуть українці, які є студентами закордонних ВНЗ, повертатись в Україну і після цього виїздити назад за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПольщаРумуніяЕвростат