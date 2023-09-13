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Навряд чи залишаться. Скільки біженців задоволені життям у Польщі: дослідження

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість українських біженців у Польщі задоволені своїм життям у цій країні. Але після війни залишитися хоче тільки кожен десятий.

Які настрої українців та які у них доходи, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rp.pl.

Нове дослідження настроїв українських біженців провели вчені Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві у червні. Згідно з результатами опитування, 66% біженців задоволені своїм нинішнім життям у Польщі. Тільки п'ята частина опитаних – незадоволені.

У 40% біженців житлові умови покращилися, а у 56,9% погіршилися. Майже половині українців не вистачає прибутків на життя (44,9%).

Зазначається, що більшість біженців з України, які опинилися в Польщі, приїхали з великих українських міст – здебільшого з Києва, Харківської, Львівської та Дніпропетровської областей.

Половина опитаних українських біженців працюють – 73% у польських компаніях, 12% – у компаніях, які перебувають в Україні. Третина (30%) отримує понад 3000 злотих на місяць (25 709 грн). Майже 18% не одержують жодного доходу.

Українці у Польщі можуть дозволити собі сплатити такі витрати:

  • їжа (86,4% опитаних);
  • одяг (67,1%);
  • оплату житла (65%);
  • ліки (50,1%).

Після закінчення війни майже половина біженців мають намір повернутися до України. Кожен десятий хоче залишитися у Польщі назавжди, а 16,5% – на якийсь час після війни. Кожен п'ятий українець ще не визначився.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ставлення поляків до українських біженців погіршується.

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