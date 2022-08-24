Насладиться красотой. Необычные цветочные локации для путешествия на уикенд

Цветочные туры в Украине ежегодно становятся популярнее, появляются новые локации и предложения увидеть живописные поля или поляны среди заповедной природы.

В августе и осенью также можно посетить неповторимые сады, где цветут гортензии, гладиолусы и лилии, рассказывает TRAVEL РБК-Украина директор туристической компании "Відвідай" Игорь Губилит.

Цветочный бум и новые локации: экскурсии на цветение становятся популярнее

В этом году спрос на туры восстановился наполовину по сравнению с прошлыми годами. По опросу компании, две трети туристов в этом году путешествуют, чтобы развеяться, набраться сил и увидеть что-то новое. Для 30% важно отдохнуть на природе, а каждый пятый путешествует, чтобы сделать фото для соцсети.

Фото: Туристы в этом году выбирают путешествия на природу (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Сейчас в однодневных экскурсиях принимают участие примерно 20% приезжих, остальные туристы – львовяне. В прошлые годы гостей из других регионов было до 70%, говорит руководитель туроператора.

"Цветочные туры очень влияют на туризм - с каждым годом все больше. Еще десять лет назад у большинства людей путешествия в места, где есть цветы, ассоциировались с Долиной нарциссов возле Хуста. Сейчас все изменилось, появились весенние путешествия на крокусы (шафраны), тюльпаны, дикие тюльпаны, неопалимую купину", - рассказывает о многообразии туров для любования цветами Игорь Губилит.

По словам эксперта, в последние несколько лет в июне-июле среди туристов происходит "лавандовый бум", почти в каждой области уже есть по несколько таких локаций.

"Кажется, на этом и должны закончиться цветочные туры. Но нет - появляются новые локации и предложения. Любоваться цветами можно не только весной и летом, но и осенью. В эти дни организовываем тур на гортензии, в сентябре впервые повезем туристов на цветение безвременника осеннего – дикого шафрана", - рассказывает он.

Фото: Фотолокации на поле с гортензиями (facebook.com/KazkoviPolya)

Гортензии, георгины, розмария: цветочные локации на западе Украины

По просьбе РБК-Украина специалист называет идеи для однодневных путешествий на цветение растений, в которые можно отправиться на западе Украины.

"Неподалеку от Львова в парк "Казкові поля", где еще недавно буйно цвела лаванда, в августе и сентябре массово цветет гортензия и манит к себе посетителей. Также уже второй год возле Луцка на локации "Волынская Голландия" происходит праздник осени, где будут цвести георгины, гладиолусы, лилии, хризантемы, астры. Посетить это место можно в середине сентября.

Фото: Поля с астрами и циниями на Волыни (коллаж РБК-Украина/facebook.com/volynska.holandia)

А кто хочет увидеть цветы, которые осенью цветут в природе, то и таких привередливых эстетов можно удовлетворить, показав им цветение безвременика осеннего. Этот цветок очень похож на крокус, имеет много названий: дикий шафран, мороз, розмария - именно про него пел Назарий Яремчук. Этот ядовитый и поздний цветок распространен почти по всей Европе, но в Украине занесен в Красную книгу".

Фото: Безвременник осенний (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Больше всего этих цветов растет в Карпатах, особенно на Великоберезнянщине, Косовщине, Путильщине и Старосамборщине, а увидеть цветение можно в сентябре и октябре, подсказывает специалист.

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