Музеи и храмы. Какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры, музеев и исторических сооружений. Значительная часть особо ценных объектов находится на оккупированных территориях.

О шести пострадавших достопримечательностях TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на meduza.io.

Подтопление в значительной степени коснулось 11 памятников архитектуры национального и местного значения в Херсоне и Новой Каховке, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. По данным лаборатории мониторинга украинского наследия HeMo, в этих городах пострадали 22 археологических и 18 архитектурных памятников, 5 музеев и 10 библиотек.

Дом-музей художницы Полины Райко

В городе Олешки вода затопила дом с росписями художницы-самоучки Полины Райко. Все стены были расписаны изображениями ангелов, птиц и кошек. В 2004 году здание стало музеем. В первый день подрыва ГЭС дом из самана оказался под водой.

16 июня руководитель Фонда имени Полины Райко Семен Храмцов опубликовал кадры разрушенных интерьеров дома. Он отметил, что большинство стен внутри упали, уцелела только треть росписей.

Фото: Дом Полины Райко после затопления (facebook.com/Семен Храмцов)

Корсунский монастырь и храмы – вода разрушает здания и иконы

В 16 км от Каховской ГЭС под воду пошли постройки Корсунского монастыря 18 века, в котором с 1999 года возобновили богослужение.

Полностью затопленными оказались Малый собор, стены с башнями, центральные и западные ворота с барочными фронтонами, а также Дмитровская церковь, говорится в отчете Минкульта.

Всего в Херсонской области затоплены 7 церквей, в том числе храм в честь иконы Божией Матери "Касперовская" в районе Корабел в Херсоне, наиболее пострадавшего в Херсоне (он расположен на Карантинном острове). На сайте храма говорится, что вода разрушает здание, мебель и иконы.

Фото: Стены Корсунского монастыря (wikimedia.org/Klymenkoy)

Дом-музей Остапа Вишни

В селе Крынки в 30 км от Каховской ГЭС был обустроен музей писателя Остапа Вишни. В 2020 году в селе открыли копию дома, в котором любил отдыхать юморист. Внутри хранились экспонаты: черновики, фотографии, рыболовные снасти, кровать и печатная машинка, а также фрагменты начального дома.

На снимках спутника видно, что музей оказался в зоне затопления. Но степень повреждений пока неизвестна.

Фото: Локации в зоне затопления (facebook.com/DARTUkraine)

Раскопки средневековой Тягинской крепости

В селе Тягинка в 31 км от Каховской ГЭС в первый день затопило средневековую крепость 14-15 веков. Это уникальный археологический памятник украинской, литовской и крымско-татарской культуры. С началом боевых действий самые ценные экспонаты из раскопок были эвакуированы, они выставлены в Киеве.

Недалеко от Тягинской крепости оказались и другие памятники археологии национального значения, относящиеся к первым векам нашей эры: Львовское и Бургунское поселение, а городище Понятовское.

Город-порт Олешня – место археологических раскопок

Город-порт Олешня на острове Большой Потемкин в 12 км от центра Херсона полностью пошел под воду. Это место называют "археологической жемчужиной Херсонщины". Порт был уничтожен в 13 веке в результате монголо-татарского нашествия.

В 1972 году во время раскопок там обнаружили железные топоры, каменные жернова, глиняные кувшины, амфоры, меч работы северогерманских мастеров первой четверти XIII века. Эти экспогыта хранились в краеведческом музее Херсона. Во время оккупации большую часть экспонатов вывезли российские военные.

Фото: Тягинская крепость (wikimedia.org/Oleg Marchuk)

Столетний яхт-клуб в Херсоне

Здание яхт-клуба в Херсоне было полностью затоплено. Сооружение построили в 1913 году на стрелке Карантинного острова Херсона. Архитектором здания был инженер Евгений Бутми-де-Кацман. Здание спроектировано в стиле эклектики с и готическими окнами. Нижняя часть клуба выстроена из камня на случай паводков, а верх постройки – деревянная башня с смотровой площадкой и видом на город и днепровские плавни.

Напомним, мы писали, какие локации оказались под риском затопления.

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