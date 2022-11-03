Можна переселятись. На Балі туристам видаватимуть багаторічні візи

В Індонезії вигадали, як заробляти на туристах більше. Тепер на курортних островах можна буде жити до 10 років із спеціальними візами.

Нові правила набудуть чинності за два місяці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наголошується, що Індонезія вирішила залучити на свій знаменитий острів Балі з розвиненою туристичною інфраструктурою заможних іноземців для тривалого перебування. Балі вважається основним джерелом доходів у іноземній валюті.

Оскільки ця локація і так є улюбленим місцем цифрових кочівників та пенсіонерів із заможних західних країн, то для них вирішили видавати 5-ти та 10-річні візи.

Фото: Культові пам'ятки на Балі (unsplash.com/kharl-anthony-paica)

Країна пропонує зробити острів своїм другим домом туристам, які мають на банківських рахунках не менше 130 тисяч доларів. Скористатися пропозицією відпочивати на Балі без обмежень у днях можна буде вже на Різдво з 25 грудня.

"Це нефіскальний стимул для деяких іноземців зробити позитивний внесок в економіку Індонезії", - зазначив виконуючий обов'язки генерального директора з імміграції Відодо Екатьяджана.

Фото: Готель на Балі (booking.com)

Індонезія тепер увійде до переліку країн - від Коста-Ріки до Мексики - які пропонують довгострокове проживання для професіоналів, пенсіонерів та інших заможних людей. Це актуально з урахуванням попиту, що зростає, на варіанти міграції після тривалого періоду пандемії і закритих кордонів.

Час запуску нових віз збігається з різким зростанням кількості туристів в Індонезії, оскільки авіакомпанії відновлюють міжнародні рейси.

Також очікується, що увага світової громадськості до Балі буде привернена у листопаді – під час саміту G-20 на Балі, який відвідають десятки тисяч делегатів.

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