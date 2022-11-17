Мова та сервіси. Як український турбізнес розриватиме зв'язки з російськими компаніями

До війни український туристичний бізнес був тісно пов'язаним із російським. Співпраця відбувалася на рівні великих туроператорів.

Вже зараз професіонали туристичної сфери України ставлять питання про неможливість співпраці з країною-агресором, ділиться спостереженнями із TRAVEL РБК-Україна засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer Надія Макаренко.

Вона окреслила кроки, які допоможуть створити туризм "з українським обличчям".

До повномасштабної війни український туристичний бізнес тісно був сплетений робочими відносинами з російським – наприклад, з великими туроператорами, як Tez Tour чи Anex, зазначає фахівець.

"Почнуться розмови на теми компромісів: що припустимо, а що ні. Такі розмови треба починати вже зараз. Треба порвати будь-які зв'язки з росією раз і назавжди", - вважає Надія Макаренко.

Фото: Українцям за кордоном часто надавали російськомовних гідів (unsplash.com/eugenivy_now)

У туристичному бізнесі стоятиме і мовне питання. В 2020 році вийшов закон, що бізнес-сторінки мають бути українською мовою. Але на практиці не всі виконали цю умову, зауважує вона.

"Багато сайтів і досі залишаються російською мовою. Багато країн "за замовчуванням" надають російськомовних гідів для українців, хоча часто там є гіди, які ведуть екскурсії українською", - звертає увагу засновниця туристичної компанії.

Чимало інтернет-сервісів для туристичного бізнесу походять з країни-окупанта: наприклад, CRM-платформи, системи розсилок.

"Чи захоче бізнес перейти на інші ресурси і перестати платити ворогу? Ці питання будуть поставати, коли прийде час і кожен почне відроджувати свій бізнес в відповідності до своїх принципів. Можливо вже після війни нас чекає оновлена версія виїзного туризму з більш "українським обличчям", ніж будь-коли", - ділиться думками вона.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається із туризмом в Україні через війну.