Язык и сервисы. Как украинский турбизнес будет разрывать связи с российскими компаниями

До войны украинский туристический бизнес был тесно связан с российским. Сотрудничество происходило на уровне крупных туроператоров.

Уже сейчас профессионалы туристической сферы Украины задаются вопросом о невозможности сотрудничества со страной-агрессором, делится наблюдениями с TRAVEL РБК-Украина основатель туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer Надежда Макаренко.

Она наметила шаги, которые помогут создать туризм "с украинским лицом".

До полномасштабной войны украинский туристический бизнес тесно был связан рабочими отношениями с российским – например, с крупными туроператорами, как Tez Tour или Anex, отмечает специалист.

"Начнутся разговоры на темы компромиссов: что допустимо, а что нет. Такие разговоры нужно начинать уже сейчас. Надо порвать какие-либо связи с россией раз и навсегда", - считает Надежда Макаренко.

Фото: Украинцам за границей часто предоставляли русскоязычных гидов (unsplash.com/eugenivy_now)

В туристическом бизнесе будет стоять и языковой вопрос. В 2020 году вышел закон, что бизнес-страницы должны быть на украинском языке. Но на практике не все выполнили это условие, отмечает она.

"Многие сайты до сих пор остаются на русском языке. Многие страны "по умолчанию" предоставляют русскоязычных гидов для украинцев, хотя часто там есть гиды, которые ведут экскурсии на украинском", - обращает внимание основательница туристической компании.

Многие интернет-сервисы для туристического бизнеса происходят из страны-оккупанта: например, CRM-платформы, системы рассылок.

"Захочет ли бизнес перейти на другие ресурсы и перестать платить врагу? Эти вопросы будут вставать, когда придет время и каждый начнет возрождать свой бизнес в соответствии со своими принципами. Возможно, уже после войны нас ждет обновленная версия выездного туризма с более "украинским лицом", чем когда-либо", - делится мыслями она.

Напомним, мы писали, что происходит с туризмом в Украине из-за войны .