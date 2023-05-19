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Мова та робота. Українці розповіли, з якими проблемами стикаються у Румунії

Фото: Українці у Румунії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Румунії вивчили, як українські біженці інтегрувалися у цій країні за рік війни. Багато українців вже знайшли роботу та влаштували дітей до шкіл.

Із якими проблемами стикаються українці у Румунії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на reliefweb.int.

Міжнародна організація з міграції вивчила становище українських біженців у Румунії, включаючи їхні проблеми та потреби. Згідно з результатами опитувань, значна частина українців інтегрувалася у місцеве суспільство.

Наприклад, 86% біженців з України звернулися за тимчасовим захистом, у службах охорони здоров'я зареєстровані дві третини українців (61%). Місцеві школи відвідують рекордна кількість дітей – 91%. Це одна з умов отримання виплат на проживання та харчування згідно з новою програмою допомоги українцям.

При цьому на роботу вже влаштувалися половина біженців (51%), у пошуку – 24%, залишаються безробітними та не шукають роботу 45% учасників опитування.

Намір залишитися в Румунії озвучили 51% опитаних. Вже облаштувались 31% біженців. 10% опитаних мешкають в Україні.

Допомогу з житлом отримали 57% тих, хто втік від війни, фінансові виплати та харчування – 56%. При цьому основними своїми потребами у Румунії українці називають:

  • фінансову підтримку – 57%;
  • інформацію – 51%;
  • медичні послуги – 50%;
  • санітарно-гігієнічне приладдя – 39%;
  • продукти харчування – 36%.

Своїми проблемами українські біженці у Румунії вважають:

  • мову (74%);
  • працевлаштування (25%);
  • медичні послуги (12%);
  • навчання дітей у школі (10%).

З 1 травня у Румунії змінилася схема підтримки українських біженців. Щоб отримувати виплати на житло та харчування, необхідно стати на облік до центру зайнятості та зареєструвати дітей у школах.

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